В ХМАО синоптики спрогнозировали, когда выпадет первый снег

В ХМАО 1 октября ожидается снегопад
В ХМАО 1 октября ожидается снег. Такой прогноз дали синоптики на портале Gismeteo.
«Температура +6 градусов. Снег», — говорится на сайте Gismeteo. По прогнозам синоптиков, небольшой снегопад продержится до 10 октября.
Ранее синоптики спрогнозировали потепление в ХМАО в середине сентября. 12 числа ожидается +20 — +25 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!