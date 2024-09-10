10 сентября 2024

В ХМАО синоптики спрогнозировали, когда выпадет первый снег

В ХМАО 1 октября выпадет снег
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО 1 октября ожидается снегопад
В ХМАО 1 октября ожидается снегопад Фото:

В ХМАО 1 октября ожидается снег. Такой прогноз дали синоптики на портале Gismeteo.

«Температура +6 градусов. Снег», — говорится на сайте Gismeteo. По прогнозам синоптиков, небольшой снегопад продержится до 10 октября.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление в ХМАО в середине сентября. 12 числа ожидается +20 — +25 градусов.

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В ХМАО 1 октября ожидается снег. Такой прогноз дали синоптики на портале Gismeteo. «Температура +6 градусов. Снег», — говорится на сайте Gismeteo. По прогнозам синоптиков, небольшой снегопад продержится до 10 октября. Ранее синоптики спрогнозировали потепление в ХМАО в середине сентября. 12 числа ожидается +20 — +25 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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