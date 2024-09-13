Третьяковская галерея проводит конкурс для молодых художников

13 сентября 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Третьяковская галерея запускает конкурс для молодых художников «Картина мира» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная Третьяковская галерея совместно с компанией «Иннопрактика» объявили о запуске международного конкурса для молодых художников под названием «Картина мира». Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Руководитель Третьяковской галереи вместе с руководителем „Иннопрактики“ объявили о старте конкурса „Картина мира“. Это конкурс для молодых художников», — рассказал Новиков, передает ТАСС. Он добавил, что после прохождения конкурсных этапов художники смогут выставить свои работы в «Третьяковке». Конкурс «Картина мира» предоставит молодым талантам шанс на международное признание и возможность экспонирования своих работ в престижной Третьяковской галерее. Новиков также упомянул о поддержке государства в развитии молодых талантов через образовательные и региональные центры. «Со стороны государства инфраструктура для развития молодых талантов во многом создана, открыты федеральные образовательные центры и открыты молодежные региональные центры — 18 единиц открыто», — отметил Новиков. Х Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября 2024 года. Основная его тема — «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Программа включает в себя дискуссии о России в БРИКС и СНГ, а также 10 тематических секций, охватывающих различные аспекты культуры. Форум организован правительством РФ, Минкультуры РФ и правительством Санкт-Петербурга при поддержке «ВЭБ.РФ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная Третьяковская галерея совместно с компанией «Иннопрактика» объявили о запуске международного конкурса для молодых художников под названием «Картина мира». Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Руководитель Третьяковской галереи вместе с руководителем „Иннопрактики“ объявили о старте конкурса „Картина мира“. Это конкурс для молодых художников», — рассказал Новиков, передает ТАСС. Он добавил, что после прохождения конкурсных этапов художники смогут выставить свои работы в «Третьяковке». Конкурс «Картина мира» предоставит молодым талантам шанс на международное признание и возможность экспонирования своих работ в престижной Третьяковской галерее. Новиков также упомянул о поддержке государства в развитии молодых талантов через образовательные и региональные центры. «Со стороны государства инфраструктура для развития молодых талантов во многом создана, открыты федеральные образовательные центры и открыты молодежные региональные центры — 18 единиц открыто», — отметил Новиков. Х Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября 2024 года. Основная его тема — «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Программа включает в себя дискуссии о России в БРИКС и СНГ, а также 10 тематических секций, охватывающих различные аспекты культуры. Форум организован правительством РФ, Минкультуры РФ и правительством Санкт-Петербурга при поддержке «ВЭБ.РФ».