Экс-командир батальона «Югра» стал депутатом, а жители Сургута массово отравились роллами: главное за неделю

Ветеран СВО стал депутатом думы ХМАО. На довыборах по избирательному округу № 2 (Югорск и Советский район) выиграл экс-командир именного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов. Также за неделю с 9 по 15 сентября произошло массовое отравление после заказа роллов в суши-баре «Джонни тунец». Отравилось как минимум 10 человек. Об этих и других новостях, произошедших за неделю в Югре — в материале URA.RU.
В ХМАО изменится структура правительства
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук подал список заместителей на согласование в федеральный кабинет министров. Пауза, которую он взял для объявления новой структуры правительства, связана с тем, что кандидатов должны оценить администрация президента, министерства здравоохранения, финансов, строительства и ЖКХ, а также другие ключевые ведомства.
Как правило, на федеральном уровне согласовывают вице-губернаторов на тех позициях, которые требуют особого финансового контроля. Пока известно лишь об одном кадровом решении Кухарука после назначения на должность главы региона — экс-глава Югры Наталья Комарова сменит на посту сенатора Эдуарда Исакова. Так Кухарук выполнил обещание, которое дал в день своего представления на посту врио главы ХМАО политэлитам 2 июня.
Легендарный командир СВО стал депутатом думы ХМАО
Аксенов набрал большинство голосов на довыборах по избирательному округу № 2. За него проголосовал 8286 человек. Так экс-командир «Югры» забрал мандат, освободившийся после сложения полномочий депутатом Петром Созоновым, экс-главой «ГазпромТрансгазЮгорск». Последний прогуливал заседания более 1,5 лет, а после аварии с погибшими на газопроводе он подал в отставку.
Сейчас парламентарий собирается отправиться в зону СВО. Там он повидается со своими боевыми товарищами и поделится достижением.
Внутрипол ХМАО снова начал переговоры по выборам главы Нефтеюганска
Внутриполитический блок правительства ХМАО начал новый раунд переговоров с депутатом окружной думы Степаном Пыталевым. Он считается теневым мэром Нефтеюганска и сильно влияет на проведение выборов главы города. Выборы же назначены на начало октября и региональные власти собираются предпринять все необходимые усилия для того, чтобы они не были сорваны в четвертый раз подряд. По информации источников, первые точки соприкосновения с теневым мэром города найдены.
В Нижневартовске продолжаются проблемы с организацией питания
В первый же день нового учебного года родители и школьники Нижневартовска столкнулись с проблемами с питанием. Они пожаловались, что дети младших классов не получают бесплатные обеды, предусмотренные законодательством.
На следующий день, гимназия №1 сократила количество уроков у школьников с 5-го по 11-й класс до четырех. По техническим причинам в учебном заведении отсутствовала возможность обеспечить детей горячим питанием.
На жлобы, которые начались с самого начала учебного года, обратила внимание прокуратура. Она начала проверку по этому факту.
Позже сотрудники столовых рассказали, что все проблемы начались из-за шантажа связанных с бывшим руководством принадлежащего муниципалитету АО «Комбинат питания социальных учреждений» лиц. По их словам, им сначала предлагали вознаграждение за срыв питания в первый день учебы, а после угрожали тем, что не вернут документацию с прошлого места работы. Однако руководство ООО «КШП-1» утверждает, что ничего подобного не было.
После проверки в пищеблоках образовательных учреждений, проведенной совместно прокуратурой и Роспотребнадзором, выявили нарушения: продукты с истекшим сроком годности, отсутствие санкнижек у поваров. Были и дни, когда школьников вообще не кормили, хотя в администрации это опровергают.
Несмотря на все предпринятые действия, родители говорят, что ситуация никак не изменилась. Они жалуются, что еда в школьной столовой не вкусная и однообразная (целую неделю давали гречку), а также дети вынуждены вместе с учителями накрывать столы, чтобы успеть поесть. По их словам, была ситуация, когда накрыть столы не успели и дети вынуждены были с подносами идти за едой. В результате образовалась длинная очередь и часть школьников остались голодными.
В Сургуте произошло массовое отравление суши
Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на отравление после заказа роллов в суши-баре «Джонни тунец». Пострадали как минимум 10 человек. После появления симптомов они обратилась в суши-бар. Деньги за роллы вернули, а также администрация заведения купила за свой счет необходимые лекарства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин узнал о произошедшем и поручил доложить о проверке заведения. Она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
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