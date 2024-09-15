15 сентября 2024
14 сентября 2024
13 сентября 2024

В ХМАО дети жалуются на еду в столовой и с учителями накрывают столы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и учителя вынуждены накрывать столы, чтобы поесть в школьной столовой
Дети и учителя вынуждены накрывать столы, чтобы поесть в школьной столовой Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ученики лицея №2 жалуются, что еда в школьной столовой не вкусная и однообразная, а также дети вынуждены вместе с учителями накрывать столы, чтобы успеть по есть. Подробностями с корреспондентом URA.RU поделилась мама одного из обучающихся.

«Кормят не вкусно, неделю дают гречку. Накрывают и учителя, и дети. Перед столовой иногда столпотворение, потому что не успели накрыть», — поделилась югорчанка рассказом дочери.

С ее слов, также была ситуация, когда накрыть столы не успели и дети вынуждены были с подносами идти за едой. В результате образовалась длинная очередь и часть детей осталась голодными.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент образования округа и администрацию лицея с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

Проблемы с организацией питания в школах Нижневартовска связаны с разделом рынка этих услуг, который начался после выявленных силовиками махинаций. После жалоб, опубликованных в соцсетях, прокуратура округа начала проверку.

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В Нижневартовске (ХМАО) ученики лицея №2 жалуются, что еда в школьной столовой не вкусная и однообразная, а также дети вынуждены вместе с учителями накрывать столы, чтобы успеть по есть. Подробностями с корреспондентом URA.RU поделилась мама одного из обучающихся. «Кормят не вкусно, неделю дают гречку. Накрывают и учителя, и дети. Перед столовой иногда столпотворение, потому что не успели накрыть», — поделилась югорчанка рассказом дочери. С ее слов, также была ситуация, когда накрыть столы не успели и дети вынуждены были с подносами идти за едой. В результате образовалась длинная очередь и часть детей осталась голодными. Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент образования округа и администрацию лицея с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Проблемы с организацией питания в школах Нижневартовска связаны с разделом рынка этих услуг, который начался после выявленных силовиками махинаций. После жалоб, опубликованных в соцсетях, прокуратура округа начала проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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