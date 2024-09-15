В ХМАО дети жалуются на еду в столовой и с учителями накрывают столы

В Нижневартовске (ХМАО) ученики лицея №2 жалуются, что еда в школьной столовой не вкусная и однообразная, а также дети вынуждены вместе с учителями накрывать столы, чтобы успеть по есть. Подробностями с корреспондентом URA.RU поделилась мама одного из обучающихся.
«Кормят не вкусно, неделю дают гречку. Накрывают и учителя, и дети. Перед столовой иногда столпотворение, потому что не успели накрыть», — поделилась югорчанка рассказом дочери.
С ее слов, также была ситуация, когда накрыть столы не успели и дети вынуждены были с подносами идти за едой. В результате образовалась длинная очередь и часть детей осталась голодными.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент образования округа и администрацию лицея с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
Проблемы с организацией питания в школах Нижневартовска связаны с разделом рынка этих услуг, который начался после выявленных силовиками махинаций. После жалоб, опубликованных в соцсетях, прокуратура округа начала проверку.
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