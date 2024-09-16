Стало известно, за кого Роскомнадзор «мстит» замедлением YouTube

Роскомнадзор замедлил YouTube из-за блокировки каналов российских певцов, среди которых каналы певца Shaman»а (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова, Полины Гагариной и Григория Лепса. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Роскомнадзор замедлил „Ютуб“ из-за блокировки каналов Шамана, Олега Газманова, Полины Гагариной и Григория Лепса», — заявили в telegram-канале Baza со ссылкой на якобы официальное письмо начальника управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максима Прыткина в Минцифры РФ. По данным канала, после того, как Google LLC проигнорировал просьбу РКН разблокировать каналы певцов, Прыткин попросил Минцифры России «замотивировать» владельцев YouTube. В канале также отметили, что изначально министерство планировало полностью заблокировать видеохостинг, но изменило свои планы.
Журналист URA.RU направил запрос в РКН. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что замедление YouTube связано с тем, что дата-центры в России, которые сотрудничают с Google, прекратили работать с компанией по «серым схемам». Из-за этого снизилась скорость загрузки видео-платформы YouTube.
По заявлениям РКН, ухудшение качества работы видеосервиса в РФ произошло из-за того, что Google покинула Россию. В 2022 году компания прекратила поддержку серверной инфраструктуры в стране и довела свое российское отделение до банкротства.
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