Цена проезда в общественном транспорте ХМАО выросла почти на 10%

Стоимость поездок в городских автобусах в среднем по ХМАО с конца 2023 года выросла на 7,5%. Об этом URA.RU сообщил Росстат.
«Проезд в городском автобусе в среднем по ХМАО в середине сентября стоит 31,53 рубля. В декабре 2023 года цена составляла 29,31 рубля», — следует из статистики ведомства. Соответственно, за это время поездки в общественном транспорте подорожали на 7,5%.
Среди крупнейших городов регионе дешевле всего проезд в автобусе сейчас стоит в Ханты-Мансийске — 30 рублей. А в Сургуте и Нижневартовске поездка обходится в 32 рубля.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани изменили расписание движения автобусов после жалоб горожан. На линию добавили еще один автобус, а также ввели новый маршрут.
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