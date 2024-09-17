17 сентября 2024

Цена проезда в общественном транспорте ХМАО выросла почти на 10%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя стоимость проезда в автобусе по ХМАО выросла на 7,5%
Средняя стоимость проезда в автобусе по ХМАО выросла на 7,5% Фото:

Стоимость поездок в городских автобусах в среднем по ХМАО с конца 2023 года выросла на 7,5%. Об этом URA.RU сообщил Росстат.

«Проезд в городском автобусе в среднем по ХМАО в середине сентября стоит 31,53 рубля. В декабре 2023 года цена составляла 29,31 рубля», — следует из статистики ведомства. Соответственно, за это время поездки в общественном транспорте подорожали на 7,5%.

Среди крупнейших городов регионе дешевле всего проезд в автобусе сейчас стоит в Ханты-Мансийске — 30 рублей. А в Сургуте и Нижневартовске поездка обходится в 32 рубля.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани изменили расписание движения автобусов после жалоб горожан. На линию добавили еще один автобус, а также ввели новый маршрут.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость поездок в городских автобусах в среднем по ХМАО с конца 2023 года выросла на 7,5%. Об этом URA.RU сообщил Росстат. «Проезд в городском автобусе в среднем по ХМАО в середине сентября стоит 31,53 рубля. В декабре 2023 года цена составляла 29,31 рубля», — следует из статистики ведомства. Соответственно, за это время поездки в общественном транспорте подорожали на 7,5%. Среди крупнейших городов регионе дешевле всего проезд в автобусе сейчас стоит в Ханты-Мансийске — 30 рублей. А в Сургуте и Нижневартовске поездка обходится в 32 рубля. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани изменили расписание движения автобусов после жалоб горожан. На линию добавили еще один автобус, а также ввели новый маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...