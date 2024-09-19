19 сентября 2024

В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП на перекрестке, есть пострадавшие. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Карла Либкнехта-Ленина. Екатеринбург, автомобильная авария, дтп, разбитое окно
Пострадавшим в ДТП оказали первую помощь (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке между улицами Степана Разина и Фурманова врезались два автомобиля. Очевидица рассказала, что у участников аварии были травмы и шла кровь.

«В красной машине был молодой парень, 19-20 лет, он рассек себе лоб, потерял достаточно крови. За рулем второй машины был мужчина лет 35-40, был спокоен и, на первый взгляд, цел, но оказалось, что получил глубокий порез ладони», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Пострадавшим оказали первую помощь. Вскоре на место ДТП приехали медики.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.

Участниками аварии стали автомобили Kia Rio и Daewoo Matiz
Участниками аварии стали автомобили Kia Rio и Daewoo Matiz
Фото:

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В Екатеринбурге на перекрестке между улицами Степана Разина и Фурманова врезались два автомобиля. Очевидица рассказала, что у участников аварии были травмы и шла кровь. «В красной машине был молодой парень, 19-20 лет, он рассек себе лоб, потерял достаточно крови. За рулем второй машины был мужчина лет 35-40, был спокоен и, на первый взгляд, цел, но оказалось, что получил глубокий порез ладони», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Пострадавшим оказали первую помощь. Вскоре на место ДТП приехали медики. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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