В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП на перекрестке, есть пострадавшие. Фото, видео

20 сентября 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Пострадавшим в ДТП оказали первую помощь (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке между улицами Степана Разина и Фурманова врезались два автомобиля. Очевидица рассказала, что у участников аварии были травмы и шла кровь. «В красной машине был молодой парень, 19-20 лет, он рассек себе лоб, потерял достаточно крови. За рулем второй машины был мужчина лет 35-40, был спокоен и, на первый взгляд, цел, но оказалось, что получил глубокий порез ладони», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Пострадавшим оказали первую помощь. Вскоре на место ДТП приехали медики. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается. Участниками аварии стали автомобили Kia Rio и Daewoo Matiz Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург», https://t.me/zloy_ekb/40676 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на перекрестке между улицами Степана Разина и Фурманова врезались два автомобиля. Очевидица рассказала, что у участников аварии были травмы и шла кровь. «В красной машине был молодой парень, 19-20 лет, он рассек себе лоб, потерял достаточно крови. За рулем второй машины был мужчина лет 35-40, был спокоен и, на первый взгляд, цел, но оказалось, что получил глубокий порез ладони», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Пострадавшим оказали первую помощь. Вскоре на место ДТП приехали медики. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.