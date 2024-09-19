В Екатеринбурге на перекрестке между улицами Степана Разина и Фурманова врезались два автомобиля. Очевидица рассказала, что у участников аварии были травмы и шла кровь.
«В красной машине был молодой парень, 19-20 лет, он рассек себе лоб, потерял достаточно крови. За рулем второй машины был мужчина лет 35-40, был спокоен и, на первый взгляд, цел, но оказалось, что получил глубокий порез ладони», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Пострадавшим оказали первую помощь. Вскоре на место ДТП приехали медики.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
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