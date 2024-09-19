19 сентября 2024

«Негодяи, подонки!»: мэра Екатеринбурга взбесили вандалы в модном парке

Мэр Екатеринбург потребовал привлекать к ответственности вандалов «Атмофеста»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета СОСПП «Перспективы научно-технического развития предприятий Свердловской области». Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов призвал писать заявление в полицию на тех, кто разрушает объекты «Атмофеста» Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал привлекать к ответственности тех, кто крадет насаждения и разрушает объекты ландшафтной архитектуры фестиваля «Атмофест», который в этом году расположился на набережной Исети (около Макаровского моста), назвав в ходе коллегии таких людей подонками. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Привлекать будем органы внутренних дел, прокуратуру просить. Что такое вообще происходит! Создаем красоту, которую какие-то негодяи, подонки просто, потом, как будто своим имуществом, распоряжаются, выкапывают, увозят на дачу. Привлекать к ответственности незамедлительно и ставить на контроль! Мы ресурсы ищем, чтобы создать красоту, а какие-то подонки эти вещи совершают», — заявил Алексей Орлов.

Мэр добавил, что в администрации согласовали новые схемы содержания этих территорий. Стартовал «Атмофест» 16 августа. После его завершения сады разбирать не стали. Благоустроенная зона сохранилась для прогулок горожан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал привлекать к ответственности тех, кто крадет насаждения и разрушает объекты ландшафтной архитектуры фестиваля «Атмофест», который в этом году расположился на набережной Исети (около Макаровского моста), назвав в ходе коллегии таких людей подонками. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Привлекать будем органы внутренних дел, прокуратуру просить. Что такое вообще происходит! Создаем красоту, которую какие-то негодяи, подонки просто, потом, как будто своим имуществом, распоряжаются, выкапывают, увозят на дачу. Привлекать к ответственности незамедлительно и ставить на контроль! Мы ресурсы ищем, чтобы создать красоту, а какие-то подонки эти вещи совершают», — заявил Алексей Орлов. Мэр добавил, что в администрации согласовали новые схемы содержания этих территорий. Стартовал «Атмофест» 16 августа. После его завершения сады разбирать не стали. Благоустроенная зона сохранилась для прогулок горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...