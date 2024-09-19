«Негодяи, подонки!»: мэра Екатеринбурга взбесили вандалы в модном парке

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал привлекать к ответственности тех, кто крадет насаждения и разрушает объекты ландшафтной архитектуры фестиваля «Атмофест», который в этом году расположился на набережной Исети (около Макаровского моста), назвав в ходе коллегии таких людей подонками. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Привлекать будем органы внутренних дел, прокуратуру просить. Что такое вообще происходит! Создаем красоту, которую какие-то негодяи, подонки просто, потом, как будто своим имуществом, распоряжаются, выкапывают, увозят на дачу. Привлекать к ответственности незамедлительно и ставить на контроль! Мы ресурсы ищем, чтобы создать красоту, а какие-то подонки эти вещи совершают», — заявил Алексей Орлов.
Мэр добавил, что в администрации согласовали новые схемы содержания этих территорий. Стартовал «Атмофест» 16 августа. После его завершения сады разбирать не стали. Благоустроенная зона сохранилась для прогулок горожан.
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