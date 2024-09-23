Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, вышла на подиум для бренда Dolce & Gabbana в образе певицы Мадонны. Главным элементом наряда стал бюстгальтер-конус в сочетании со светлым париком.
«Ирина Шейк повторила Мадонну с конусным бюстгальтером и светлыми локонами, проходя по подиуму для Dolce & Gabbana в Милане. Модель прошлась в конусном бюстье в сочетании с элегантным черным блейзером, брюками и золотыми серьгами-крестами», — сообщает издание Page Six.
Как уточняет зарубежное издание, натуральные волосы Ирины Шейк были скрыты под коротким блондинистым париком. Он был похож на прическу Мадонны из ее песни-визитной карточки «Material Girl», появившейся в 1990-х годах.
Ранее Шейк закрыла показ бренда Mowalola в Лондоне. Там она была одета в откровенное боди из меха. В сентябре челябинская модель также выходила на подиум в прозрачном наряде от бренда Tory Burch.
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