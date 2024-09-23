Челябинская модель Шейк повторила образ Мадонны с коническим бюстгальтером

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В своей соцсети Шейк поделилась снимками с недели моды в Милане
В своей соцсети Шейк поделилась снимками с недели моды в Милане Фото:

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, вышла на подиум для бренда Dolce & Gabbana в образе певицы Мадонны. Главным элементом наряда стал бюстгальтер-конус в сочетании со светлым париком.

«Ирина Шейк повторила Мадонну с конусным бюстгальтером и светлыми локонами, проходя по подиуму для Dolce & Gabbana в Милане. Модель прошлась в конусном бюстье в сочетании с элегантным черным блейзером, брюками и золотыми серьгами-крестами», — сообщает издание Page Six.

Как уточняет зарубежное издание, натуральные волосы Ирины Шейк были скрыты под коротким блондинистым париком. Он был похож на прическу Мадонны из ее песни-визитной карточки «Material Girl», появившейся в 1990-х годах.

Ранее Шейк закрыла показ бренда Mowalola в Лондоне. Там она была одета в откровенное боди из меха. В сентябре челябинская модель также выходила на подиум в прозрачном наряде от бренда Tory Burch.

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Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, вышла на подиум для бренда Dolce & Gabbana в образе певицы Мадонны. Главным элементом наряда стал бюстгальтер-конус в сочетании со светлым париком. «Ирина Шейк повторила Мадонну с конусным бюстгальтером и светлыми локонами, проходя по подиуму для Dolce & Gabbana в Милане. Модель прошлась в конусном бюстье в сочетании с элегантным черным блейзером, брюками и золотыми серьгами-крестами», — сообщает издание Page Six. Как уточняет зарубежное издание, натуральные волосы Ирины Шейк были скрыты под коротким блондинистым париком. Он был похож на прическу Мадонны из ее песни-визитной карточки «Material Girl», появившейся в 1990-х годах. Ранее Шейк закрыла показ бренда Mowalola в Лондоне. Там она была одета в откровенное боди из меха. В сентябре челябинская модель также выходила на подиум в прозрачном наряде от бренда Tory Burch.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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