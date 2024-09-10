10 сентября 2024

Челябинская модель Шейк вышла в прозрачном платье на показе мод в Нью-Йорке

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Ирина Шейк также участвует в неделях моды в Милане, Лондоне, Париже и других странах
Ирина Шейк также участвует в неделях моды в Милане, Лондоне, Париже и других странах Фото:

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области появилась на неделе моды в Нью Йорке. На подиум Шейк вышла в прозрачном наряде от бренда Tory Burch. О новых коллекциях сообщают на официальном сайте журнала Vogue.

«Tory Burch превратила атриум сахарного завода „Домино“ — в бассейн со стенами и полом из плитки цвета морской волны. Обувь этого сезона имеет носок и скульптурный „крученый“ каблук. Атлетизм и спорт — тема для бега на этой неделе. Самым смелым шагом со стороны Burch может стать возвращение балеток Reva, обуви, которая запустила ее бизнес в стратосферу», — рассказывают в Vogue.

На демонстрации весенне-летней коллекции 2025 года от Tory Burch Ирина Шейк представила темное полупрозрачное платье длиной чуть ниже колена. Под платьем было заметно черное боди. Дизайн платья украшен короткими рукавами, белым воротником и наплечниками. Образ дополнили туфлями и крупными серьгами.

В другом показе недели моды челябинская манекенщица представила вечернее платье от бренда Carolina Herrera. Ее образ был выстроен более просто: черный топ, который открывал плечи и создавал глубокое декольте, объемная желтая юбка и серьги такого же цвета. Завершающим днем презентаций одежды назначено 11 сентября.

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Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области появилась на неделе моды в Нью Йорке. На подиум Шейк вышла в прозрачном наряде от бренда Tory Burch. О новых коллекциях сообщают на официальном сайте журнала Vogue. «Tory Burch превратила атриум сахарного завода „Домино“ — в бассейн со стенами и полом из плитки цвета морской волны. Обувь этого сезона имеет носок и скульптурный „крученый“ каблук. Атлетизм и спорт — тема для бега на этой неделе. Самым смелым шагом со стороны Burch может стать возвращение балеток Reva, обуви, которая запустила ее бизнес в стратосферу», — рассказывают в Vogue. На демонстрации весенне-летней коллекции 2025 года от Tory Burch Ирина Шейк представила темное полупрозрачное платье длиной чуть ниже колена. Под платьем было заметно черное боди. Дизайн платья украшен короткими рукавами, белым воротником и наплечниками. Образ дополнили туфлями и крупными серьгами. В другом показе недели моды челябинская манекенщица представила вечернее платье от бренда Carolina Herrera. Ее образ был выстроен более просто: черный топ, который открывал плечи и создавал глубокое декольте, объемная желтая юбка и серьги такого же цвета. Завершающим днем презентаций одежды назначено 11 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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