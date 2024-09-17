17 сентября 2024

Челябинская топ-модель Шейк, одетая в боди из меха, закрыла показ в Лондоне. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Шейк прошлась по подиуму вместе с дизайнером Огунлеси
Ирина Шейк прошлась по подиуму вместе с дизайнером Огунлеси Фото:

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, закрыла показ бренда Mowalola, который проходил в Лондоне. Манекенщица была одета в откровенное боди из меха. Снимки и видео с подиума Шейк опубликовала в одной из своих соцсетей.

«Большая честь для меня быть частью самого невероятного шоу Мовалолы Огунлеси (основательница и дизайнер бренда Mowalola — прим.ред.) редкого таланта с уникальным видением. Она дает голос многим людям и молодому поколению через свою моду. Я восхищаюсь ее силой, творчеством и свободой духа», — написала Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Образ Ирины Шейк также дополнили бежевые чулки и высокие каблуки. По подиуму она прошла вместе с основателем бренда. Далее Мовалола Огунлеси исполнила песню собственного сочинения. В своем посте топ-модель назвала модельера королевой.

Известно, что Огунлеси сотрудничала с американским артистом Канье Уэстом. Его возлюбленная Бьянка Цензори часто появляется в откровенных нарядах бренда Mowalola.

Модель Шейк представила на показе откровенный костюм из меха
Модель Шейк представила на показе откровенный костюм из меха
Фото:

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Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, закрыла показ бренда Mowalola, который проходил в Лондоне. Манекенщица была одета в откровенное боди из меха. Снимки и видео с подиума Шейк опубликовала в одной из своих соцсетей. «Большая честь для меня быть частью самого невероятного шоу Мовалолы Огунлеси (основательница и дизайнер бренда Mowalola — прим.ред.) редкого таланта с уникальным видением. Она дает голос многим людям и молодому поколению через свою моду. Я восхищаюсь ее силой, творчеством и свободой духа», — написала Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Образ Ирины Шейк также дополнили бежевые чулки и высокие каблуки. По подиуму она прошла вместе с основателем бренда. Далее Мовалола Огунлеси исполнила песню собственного сочинения. В своем посте топ-модель назвала модельера королевой. Известно, что Огунлеси сотрудничала с американским артистом Канье Уэстом. Его возлюбленная Бьянка Цензори часто появляется в откровенных нарядах бренда Mowalola.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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