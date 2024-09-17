Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, закрыла показ бренда Mowalola, который проходил в Лондоне. Манекенщица была одета в откровенное боди из меха. Снимки и видео с подиума Шейк опубликовала в одной из своих соцсетей.
«Большая честь для меня быть частью самого невероятного шоу Мовалолы Огунлеси (основательница и дизайнер бренда Mowalola — прим.ред.) редкого таланта с уникальным видением. Она дает голос многим людям и молодому поколению через свою моду. Я восхищаюсь ее силой, творчеством и свободой духа», — написала Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Образ Ирины Шейк также дополнили бежевые чулки и высокие каблуки. По подиуму она прошла вместе с основателем бренда. Далее Мовалола Огунлеси исполнила песню собственного сочинения. В своем посте топ-модель назвала модельера королевой.
Известно, что Огунлеси сотрудничала с американским артистом Канье Уэстом. Его возлюбленная Бьянка Цензори часто появляется в откровенных нарядах бренда Mowalola.
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