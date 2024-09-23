В Екатеринбурге студентов УрФУ, которые живут в общежитии №11, переселят в Новокольцовский из-за сломанных душевых и аварийного состояния здания. Об этом URA.RU рассказали студенты.
«Староста этажа в чате общежития написал, что всех переселят в Новокольцово. Сказали, что в общежитии будут делать капитальный ремонт, скорее всего. Никто в здравом уме не захочет переезжать туда, нам из общежития до университета идти десять минут, а из кампуса — на автобусе полтора часа», — поделился студент. В ближайшее время с проживающими встретится заведующая общежития.
В чатах кампуса УрФУ студенты гадают: куда планируют расселять новоприбывших. Одна из девушек написала, что суммарно 600 студентов прибудут в Новокольцовский. Некоторые обучающиеся заявляют, что здание общежития №11 находится в аварийном состоянии, поэтому всех решили переселить. В данный момент у студентов есть возможность подать заявление и указать, с кем из соседей они хотели бы жить в комнате кампуса, позднее, как утверждается, такой шанс пропадет.
«Там [в общежитии №11] работает только мужской душ. Парни и девушки в отдельные дни в него ходят, а недавно сказали, что он вообще под угрозой полного закрытия, как и женский», — написал один из студентов. По его словам, есть и другие причины для расселения, но неработающие душевые — одна из основных.
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