«В здравом уме не переедешь»: студентов УрФУ переселят на окраину из-за ремонта общежития. Скрин

Студентов УрФУ переселят на окраину Екатеринбурга из-за капремонта общежития

24 сентября 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

В общежитии №11 будут делать капремонт (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге студентов УрФУ, которые живут в общежитии №11, переселят в Новокольцовский из-за сломанных душевых и аварийного состояния здания. Об этом URA.RU рассказали студенты. «Староста этажа в чате общежития написал, что всех переселят в Новокольцово. Сказали, что в общежитии будут делать капитальный ремонт, скорее всего. Никто в здравом уме не захочет переезжать туда, нам из общежития до университета идти десять минут, а из кампуса — на автобусе полтора часа», — поделился студент. В ближайшее время с проживающими встретится заведующая общежития. В чатах кампуса УрФУ студенты гадают: куда планируют расселять новоприбывших. Одна из девушек написала, что суммарно 600 студентов прибудут в Новокольцовский. Некоторые обучающиеся заявляют, что здание общежития №11 находится в аварийном состоянии, поэтому всех решили переселить. В данный момент у студентов есть возможность подать заявление и указать, с кем из соседей они хотели бы жить в комнате кампуса, позднее, как утверждается, такой шанс пропадет. «Там [в общежитии №11] работает только мужской душ. Парни и девушки в отдельные дни в него ходят, а недавно сказали, что он вообще под угрозой полного закрытия, как и женский», — написал один из студентов. По его словам, есть и другие причины для расселения, но неработающие душевые — одна из основных. В общих чатах студенты получили уведомление о переселении Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге студентов УрФУ, которые живут в общежитии №11, переселят в Новокольцовский из-за сломанных душевых и аварийного состояния здания. Об этом URA.RU рассказали студенты. «Староста этажа в чате общежития написал, что всех переселят в Новокольцово. Сказали, что в общежитии будут делать капитальный ремонт, скорее всего. Никто в здравом уме не захочет переезжать туда, нам из общежития до университета идти десять минут, а из кампуса — на автобусе полтора часа», — поделился студент. В ближайшее время с проживающими встретится заведующая общежития. В чатах кампуса УрФУ студенты гадают: куда планируют расселять новоприбывших. Одна из девушек написала, что суммарно 600 студентов прибудут в Новокольцовский. Некоторые обучающиеся заявляют, что здание общежития №11 находится в аварийном состоянии, поэтому всех решили переселить. В данный момент у студентов есть возможность подать заявление и указать, с кем из соседей они хотели бы жить в комнате кампуса, позднее, как утверждается, такой шанс пропадет. «Там [в общежитии №11] работает только мужской душ. Парни и девушки в отдельные дни в него ходят, а недавно сказали, что он вообще под угрозой полного закрытия, как и женский», — написал один из студентов. По его словам, есть и другие причины для расселения, но неработающие душевые — одна из основных.