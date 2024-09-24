Партнеры Киева планируют напрямую обратиться к Путину, чтобы урегулировать конфликт

Союзники Киева планируют лично обратиться к президенту РФ Владимиром Путиным на встрече Большой двадцатки, или G20, которая пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в конце ноября. Заявление неназванных официальных лиц передали в Bloomberg.
«Союзники [Украины] также обсуждают возможность прямого контакта с Путиным в преддверии встречи G20 в Бразилии, которая запланирована на ноябрь», — заявили в Bloomberg со ссылкой на официальных неназванных лиц, знакомых с ситуацией. В издании также отметили, что на Западе не верят в «победный план» лидера Украины Владимира Зеленского, потому что «не видят в нем прорыва в урегулировании конфликта с Россией». По данным издания, союзники Киева беспокоятся о собственной безопасности из-за усиления военного потенциала России, который может быть направлен против них.
Большая двадцатка — это клуб правительств и глав центробанков государств с наиболее развитой экономикой. Конференции G20 проходят ежегодно (или чаще), на них приглашаются представители крупнейших стран мира и объединений, таких как Евросоюз. Эти встречи являются глобальным форумом для сотрудничества и обсуждения вопросов, которые затрагивают международную финансово-экономическую систему.
Ранее стало известно, что власти Бразилии направили приглашения на саммит лидерам стран, в том числе и Путину. Об этом сообщает RT.
Однако в связи с ордером на арест Путина, введенным МУС в 2023 году, глава государства не может лично посетить саммит. Поэтому Бразилия предложила ввести иммунитет для лидеров государств, которые не поддерживают юрисдикцию МУС, среди которых есть и Россия. Это решение позволило бы российскому президенту лично принять участие G20.
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