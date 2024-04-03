Ход Бразилии может позволить Путину принять участие в саммите G20 в 2024 году

Reuters: Бразилия хочет ввести иммунитет для глав государств от решений МУС

03 апреля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Решение Бразилии позволит Владимиру Путину посетить саммит G20 этой осенью Фото: Официальный сайт Президента РФ Бразилия предложила ввести иммунитет для лидеров государств, которые не поддерживают юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Среди таких стран как раз — Россия. Это решение позволило бы российскому президенту Владимиру Путину лично принять участие в саммите стран Большой Двадцатки (G20). В этом году он пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сообщает Reuters. «Бразилия выступает за иммунитет глав государств, которые не являются участниками таких договоров, как Международный уголовный суд (МУС). Такое решение может способствовать участию в саммите G20 президента России Владимира Путина», — передает Reuters, ссылаясь на соответствующий документ. Таким образом, Путин может проигнорировать ордер на арест в свой адрес со стороны МУС. Он был выдан в марте прошлого года. Власти Бразилии уверены, что иммунитет для лидеров государств будет способствовать урегулированию дипломатических международных соглашений. Саммит G20 пройдет 18—19 ноября 2024 года в Бразилии. Среди стран участников выступает Россия. Однако в связи с ордером на арест Путина, введенным МУС в прошлом году, глава государства не может лично посетить саммит. Участник от России пока не определен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бразилия предложила ввести иммунитет для лидеров государств, которые не поддерживают юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Среди таких стран как раз — Россия. Это решение позволило бы российскому президенту Владимиру Путину лично принять участие в саммите стран Большой Двадцатки (G20). В этом году он пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сообщает Reuters. «Бразилия выступает за иммунитет глав государств, которые не являются участниками таких договоров, как Международный уголовный суд (МУС). Такое решение может способствовать участию в саммите G20 президента России Владимира Путина», — передает Reuters, ссылаясь на соответствующий документ. Таким образом, Путин может проигнорировать ордер на арест в свой адрес со стороны МУС. Он был выдан в марте прошлого года. Власти Бразилии уверены, что иммунитет для лидеров государств будет способствовать урегулированию дипломатических международных соглашений. Саммит G20 пройдет 18—19 ноября 2024 года в Бразилии. Среди стран участников выступает Россия. Однако в связи с ордером на арест Путина, введенным МУС в прошлом году, глава государства не может лично посетить саммит. Участник от России пока не определен.