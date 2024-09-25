WP: ВСУ смогут начать контрнаступление в 2025 году при одном условии

WP: контрнаступление ВСУ в 2025 году возможно при дополнительной поддержке США
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Украина может начать контрнаступление в 2025 году, если получит поддержку от союзников
Украина может начать контрнаступление в 2025 году, если получит поддержку от союзников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины смогут начать контрнаступление в 2025 году, если получат дополнительную поддержку со стороны Запада. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

«При большей поддержке Запада — и большем внимании Украины к мобилизации рабочей силы, расширению своей оборонной промышленности и строительству укреплений — Украина <...> может создать возможности в 2025 году для дальнейших контрнаступлений», — говорится публикации. Однако перед этим стране предстоит удержать фронтовые линии и восстановить энергетическую инфраструктуру, что требует поддержки со стороны западных партнеров.

В качестве ключевого шага на пути к укреплению обороноспособности Украины выступает усиление систем противовоздушной обороны. В этом контексте администрация США под руководством президента Байдена уже заявила о приоритете поставок систем ПВО для Украины, включая перехватчики Patriot и NASAM, даже в ущерб потребностям других союзников.

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Вооруженные силы Украины смогут начать контрнаступление в 2025 году, если получат дополнительную поддержку со стороны Запада. Об этом сообщает американское издание The Washington Post. «При большей поддержке Запада — и большем внимании Украины к мобилизации рабочей силы, расширению своей оборонной промышленности и строительству укреплений — Украина <...> может создать возможности в 2025 году для дальнейших контрнаступлений», — говорится публикации. Однако перед этим стране предстоит удержать фронтовые линии и восстановить энергетическую инфраструктуру, что требует поддержки со стороны западных партнеров. В качестве ключевого шага на пути к укреплению обороноспособности Украины выступает усиление систем противовоздушной обороны. В этом контексте администрация США под руководством президента Байдена уже заявила о приоритете поставок систем ПВО для Украины, включая перехватчики Patriot и NASAM, даже в ущерб потребностям других союзников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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