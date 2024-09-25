WP: ВСУ смогут начать контрнаступление в 2025 году при одном условии

Вооруженные силы Украины смогут начать контрнаступление в 2025 году, если получат дополнительную поддержку со стороны Запада. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.
«При большей поддержке Запада — и большем внимании Украины к мобилизации рабочей силы, расширению своей оборонной промышленности и строительству укреплений — Украина <...> может создать возможности в 2025 году для дальнейших контрнаступлений», — говорится публикации. Однако перед этим стране предстоит удержать фронтовые линии и восстановить энергетическую инфраструктуру, что требует поддержки со стороны западных партнеров.
В качестве ключевого шага на пути к укреплению обороноспособности Украины выступает усиление систем противовоздушной обороны. В этом контексте администрация США под руководством президента Байдена уже заявила о приоритете поставок систем ПВО для Украины, включая перехватчики Patriot и NASAM, даже в ущерб потребностям других союзников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.