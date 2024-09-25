В Озерске осудили задержанного ФСБ бывшего топ-менеджера «Маяка» Похлебаева

26 сентября 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Сергея Похлебаева отправили в колонию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Задержанного ФСБ бывшего руководителя структурного подразделения ФГУП ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) Сергея Похлебаева, обвиняемого в мошенничестве, осудили на шесть лет и пять месяцев. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд признал Похлебаева виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В качестве наказания ему назначено шесть лет и пять месяцев колонии общего режима и штраф на сумму 200 тысяч рублей», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой Озерского горсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. В суде удалось доказать причастность Похлебаева к мошенничеству. По версии следствия, с 2020 по 2022 года он предоставлял подложные документы в подтверждение номинально приобретенных им товаров для нужд предприятия. Таким образом он похитил у работодателя около 9,1 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанного ФСБ бывшего руководителя структурного подразделения ФГУП ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) Сергея Похлебаева, обвиняемого в мошенничестве, осудили на шесть лет и пять месяцев. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд признал Похлебаева виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В качестве наказания ему назначено шесть лет и пять месяцев колонии общего режима и штраф на сумму 200 тысяч рублей», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой Озерского горсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. В суде удалось доказать причастность Похлебаева к мошенничеству. По версии следствия, с 2020 по 2022 года он предоставлял подложные документы в подтверждение номинально приобретенных им товаров для нужд предприятия. Таким образом он похитил у работодателя около 9,1 млн рублей.