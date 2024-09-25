25 сентября 2024

В Озерске осудили задержанного ФСБ бывшего топ-менеджера «Маяка» Похлебаева

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергея Похлебаева отправили в колонию Фото:

Задержанного ФСБ бывшего руководителя структурного подразделения ФГУП ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) Сергея Похлебаева, обвиняемого в мошенничестве, осудили на шесть лет и пять месяцев. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.

«Суд признал Похлебаева виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В качестве наказания ему назначено шесть лет и пять месяцев колонии общего режима и штраф на сумму 200 тысяч рублей», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой Озерского горсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.

В суде удалось доказать причастность Похлебаева к мошенничеству. По версии следствия, с 2020 по 2022 года он предоставлял подложные документы в подтверждение номинально приобретенных им товаров для нужд предприятия. Таким образом он похитил у работодателя около 9,1 млн рублей.

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Задержанного ФСБ бывшего руководителя структурного подразделения ФГУП ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) Сергея Похлебаева, обвиняемого в мошенничестве, осудили на шесть лет и пять месяцев. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд признал Похлебаева виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В качестве наказания ему назначено шесть лет и пять месяцев колонии общего режима и штраф на сумму 200 тысяч рублей», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой Озерского горсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. В суде удалось доказать причастность Похлебаева к мошенничеству. По версии следствия, с 2020 по 2022 года он предоставлял подложные документы в подтверждение номинально приобретенных им товаров для нужд предприятия. Таким образом он похитил у работодателя около 9,1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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