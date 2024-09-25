Зарубежные путевки для жителей ХМАО подорожали на треть

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на зарубежный отдых. Путевки для югорчан с начала года подорожали почти на 35%, сообщил URA.RU Росстат.
«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма», — сообщила агентству служба статистики. К концу августа, по сравнению с декабрем 2023 года, цены выросли на 34,1%.
Стоимость отдыха в самом регионе за это время тоже выросла, но не так сильно. Например, проживание в югорских гостиницах подорожало лишь на 1,3%. Путевки в местные санатории стали дороже почти на 5%, а цены в пансионатах и домах отдыха выросли примерно на 5,5%.
Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО могут дешево слетать осенью прямыми авиарейсами. Тогда в число наиболее выгодных авианаправлений вошли Москва, Екатеринбург и Питер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!