25 сентября 2024

Зарубежные путевки для жителей ХМАО подорожали на треть

© Служба новостей «URA.RU»
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Путевки подорожали почти на 35%
Путевки подорожали почти на 35% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на зарубежный отдых. Путевки для югорчан с начала года подорожали почти на 35%, сообщил URA.RU Росстат.

«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма», — сообщила агентству служба статистики. К концу августа, по сравнению с декабрем 2023 года, цены выросли на 34,1%.

Стоимость отдыха в самом регионе за это время тоже выросла, но не так сильно. Например, проживание в югорских гостиницах подорожало лишь на 1,3%. Путевки в местные санатории стали дороже почти на 5%, а цены в пансионатах и домах отдыха выросли примерно на 5,5%.

Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО могут дешево слетать осенью прямыми авиарейсами. Тогда в число наиболее выгодных авианаправлений вошли Москва, Екатеринбург и Питер.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на зарубежный отдых. Путевки для югорчан с начала года подорожали почти на 35%, сообщил URA.RU Росстат. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма», — сообщила агентству служба статистики. К концу августа, по сравнению с декабрем 2023 года, цены выросли на 34,1%. Стоимость отдыха в самом регионе за это время тоже выросла, но не так сильно. Например, проживание в югорских гостиницах подорожало лишь на 1,3%. Путевки в местные санатории стали дороже почти на 5%, а цены в пансионатах и домах отдыха выросли примерно на 5,5%. Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО могут дешево слетать осенью прямыми авиарейсами. Тогда в число наиболее выгодных авианаправлений вошли Москва, Екатеринбург и Питер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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