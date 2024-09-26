Беременная блогер из ХМАО пожаловалась на угрозы охранника из-за неправильной парковки

Известная в Нижневартовске блогер-кондитер Дарья Каримова, которая находится на девятом месяце беременности, пожаловалась на грубость охранника, который угрожал проткнуть колеса ее машины из-за неправильной парковки. Инцидент произошел на территории гостиницы «Жемчужина Сибири», принадлежащей авторитетному бизнесмену Александру Петерману. Как сообщила URA.RU блогер Дарья Каримова, в этот день на бизнес-ланч она приехала вместе с младшей сестрой.
«Шел дождь, поэтому припарковались у входа в гостиницу. Может там и был какой-то запрещающий знак, но я не заметила. Первоначально никто из персонала гостиницы мне не сделал замечаний по этому поводу. После трапезы вышли к парковке и видим, что за нами бежит охранник со словами, что это место предназначено для „Северного десанта“. Я об этом не знала, так как впервые здесь была. Охранник подбегает к машине с угрозами, что если в следующий раз я сюда встану, то он проткнет колеса. Такое отношение оставило негативное впечатление об этом заведении. Можно по-разному подойти к этой ситуации: выписать штраф или сделать предупреждение. Не угрозами же действовать, тем более видно, что я беременная», — прокомментировала ситуацию журналисту URA.RU блогер из Нижневартовска.
По словам Дарьи Каримовой, никто извинений за инцидент на парковке до сих пор не принес. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию руководство гостиницы «Жемчужина Сибири». Ответ на запрос ожидается.
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