В Челябинске силовики оцепили ДК ЖД, где проходит фестиваль с заключенными. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюремный фестиваль. Челябинск
На время проведения фестиваля за порядком на территории ДК ЖД следят силовики Фото:

В Челябинске 26 сентября силовики оцепили ДК Железнодорожников в связи с проведением в нем кинофестиваля «Надежда», участниками которого являются заключенные. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Здание дворца культуры оцеплено силовиками. На территории дежурят полиция и судебные приставы», — предает корреспондент.

Фестиваль «Надежда» проводится в Челябинске 11 раз. В рамках этого мероприятия показывают лучшие фильмы, созданные в местах лишения свободы, а также проводят награждение победителей конкурса. В этом году на одной сцене с заключенными выступают народная артистка РФ Наталья Заварзина, заслуженный артист РФ Вячеслав Усольцев и ведущий артист Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 26 сентября силовики оцепили ДК Железнодорожников в связи с проведением в нем кинофестиваля «Надежда», участниками которого являются заключенные. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Здание дворца культуры оцеплено силовиками. На территории дежурят полиция и судебные приставы», — предает корреспондент. Фестиваль «Надежда» проводится в Челябинске 11 раз. В рамках этого мероприятия показывают лучшие фильмы, созданные в местах лишения свободы, а также проводят награждение победителей конкурса. В этом году на одной сцене с заключенными выступают народная артистка РФ Наталья Заварзина, заслуженный артист РФ Вячеслав Усольцев и ведущий артист Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...