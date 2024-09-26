В Челябинске 26 сентября силовики оцепили ДК Железнодорожников в связи с проведением в нем кинофестиваля «Надежда», участниками которого являются заключенные. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Здание дворца культуры оцеплено силовиками. На территории дежурят полиция и судебные приставы», — предает корреспондент.
Фестиваль «Надежда» проводится в Челябинске 11 раз. В рамках этого мероприятия показывают лучшие фильмы, созданные в местах лишения свободы, а также проводят награждение победителей конкурса. В этом году на одной сцене с заключенными выступают народная артистка РФ Наталья Заварзина, заслуженный артист РФ Вячеслав Усольцев и ведущий артист Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов.
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