В Челябинске силовики оцепили ДК ЖД, где проходит фестиваль с заключенными. Фото, видео

26 сентября 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

На время проведения фестиваля за порядком на территории ДК ЖД следят силовики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 26 сентября силовики оцепили ДК Железнодорожников в связи с проведением в нем кинофестиваля «Надежда», участниками которого являются заключенные. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Здание дворца культуры оцеплено силовиками. На территории дежурят полиция и судебные приставы», — предает корреспондент. Фестиваль «Надежда» проводится в Челябинске 11 раз. В рамках этого мероприятия показывают лучшие фильмы, созданные в местах лишения свободы, а также проводят награждение победителей конкурса. В этом году на одной сцене с заключенными выступают народная артистка РФ Наталья Заварзина, заслуженный артист РФ Вячеслав Усольцев и ведущий артист Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 26 сентября силовики оцепили ДК Железнодорожников в связи с проведением в нем кинофестиваля «Надежда», участниками которого являются заключенные. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Здание дворца культуры оцеплено силовиками. На территории дежурят полиция и судебные приставы», — предает корреспондент. Фестиваль «Надежда» проводится в Челябинске 11 раз. В рамках этого мероприятия показывают лучшие фильмы, созданные в местах лишения свободы, а также проводят награждение победителей конкурса. В этом году на одной сцене с заключенными выступают народная артистка РФ Наталья Заварзина, заслуженный артист РФ Вячеслав Усольцев и ведущий артист Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов.