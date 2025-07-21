У челябинских застройщиков заканчиваются вакансии

Количество вакансий у челябинских застройщиков за год упало на 48%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», зарплата тоже замедлила рост.
«Рынок труда в строительной отрасли после нескольких лет жесткого кадрового дефицита приходит к более сбалансированному состоянию. Количество вакансий за год снизилось на 48%, а количество резюме увеличилось на 31%», — заявили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
Рост зарплат замедлился. Если в 2024 году медианные заработные платы в среднем увеличились на 16%, то в 2025 году рост составил только 6%. Сокращению активности на стройке способствовали изменения в условиях кредитования, ужесточение критериев выдачи семейной ипотеки и увеличенные процентные ставки. Проектировать и строить стали меньше.
Меньше всего снижение спроса за год было заметно по малярам (минус 31%) и электромонтажникам (сокращение на 14%). В то же время спрос на монтажников упал на 67%, на сварщиков — на 62%, на прорабов — на 61%.
Зарплаты некоторых специалистов выросли больше, чем у остальных. Медианные доходы архитекторов увеличились на 33% и составили 80 тысяч рублей, руководители строительных проектов стали зарабатывать 113,5 тысячи рублей, что тоже на 33% больше по сравнению с 2024 годом. Зарплаты монтажников поднялись на 21% (до 85 тысяч), инженеров производственно-технических отделов — на 16% (до 80 тысяч), инженеров-конструкторов — на 7%, составив также 80 тысяч рублей. Инженеры по эксплуатации стали получать больше на 5% (по 70 тысяч рублей).
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