В Челябинской области модернизируют сферу уборки мусора

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Новые современные контейнерные площадки являются лицом мусорной реформы (архивное фото)
Новые современные контейнерные площадки являются лицом мусорной реформы (архивное фото) Фото:

В Челябинской области активно проводится модернизация сферы уборки мусора. Об итогах работы доложили губернатору региона Алексею Текслеру на заседании штаба с участием представителей всех муниципалитетов и федеральных и региональных органов власти, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня перед нами стоит задача, обозначенная главой государства, — сформировать в регионе экономику замкнутого цикла, которая обеспечит к 2030 году сортировку 100% образующихся твердых коммунальных отходов (ТКО), захоронение не более 50% и увеличение в хозяйственном обороте не менее 25% ТКО в качестве вторичных ресурсов и сырья», — отметил Текслер.

С 2019 года из областного бюджета на формирование эффективной системы управления ТКО было выделено свыше 750 миллионов рублей. В настоящее время более 70% отходов поступает на сортировку, тогда как на начальном этапе реформы в 2019 году этот показатель составлял лишь 11%.

Текслер отметил, что Челябинская область входит в число немногих субъектов страны, полностью отказавшихся от захоронения ТКО на несанкционированных свалках. На территории региона все отходы размещаются исключительно на шести специализированных полигонах, соответствующих требованиям действующего законодательства и находящихся под контролем экологических ведомств. За последние пять лет в регионе были введены в эксплуатацию дополнительные объекты по переработке, утилизации и захоронению отходов.

Текслер также назвал важнейшим индикатором эффективности реформы состояние контейнерных площадок, за которое отвечают региональные операторы и органы местного самоуправления. Их каждый день видят жители и по этому критерию оценивают работу. На сегодняшний день система сбора ТКО включает 31,4 тысячи площадок, оборудованных 68 тысячами контейнеров, из которых более пяти тысяч предназначены для раздельного сбора отходов. В 2025 году порядка 80 миллионов рублей из областного бюджета планируется направить на приобретение новых контейнеров и приведение контейнерных площадок в соответствие с санитарными требованиями.

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В Челябинской области активно проводится модернизация сферы уборки мусора. Об итогах работы доложили губернатору региона Алексею Текслеру на заседании штаба с участием представителей всех муниципалитетов и федеральных и региональных органов власти, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сегодня перед нами стоит задача, обозначенная главой государства, — сформировать в регионе экономику замкнутого цикла, которая обеспечит к 2030 году сортировку 100% образующихся твердых коммунальных отходов (ТКО), захоронение не более 50% и увеличение в хозяйственном обороте не менее 25% ТКО в качестве вторичных ресурсов и сырья», — отметил Текслер. С 2019 года из областного бюджета на формирование эффективной системы управления ТКО было выделено свыше 750 миллионов рублей. В настоящее время более 70% отходов поступает на сортировку, тогда как на начальном этапе реформы в 2019 году этот показатель составлял лишь 11%. Текслер отметил, что Челябинская область входит в число немногих субъектов страны, полностью отказавшихся от захоронения ТКО на несанкционированных свалках. На территории региона все отходы размещаются исключительно на шести специализированных полигонах, соответствующих требованиям действующего законодательства и находящихся под контролем экологических ведомств. За последние пять лет в регионе были введены в эксплуатацию дополнительные объекты по переработке, утилизации и захоронению отходов. Текслер также назвал важнейшим индикатором эффективности реформы состояние контейнерных площадок, за которое отвечают региональные операторы и органы местного самоуправления. Их каждый день видят жители и по этому критерию оценивают работу. На сегодняшний день система сбора ТКО включает 31,4 тысячи площадок, оборудованных 68 тысячами контейнеров, из которых более пяти тысяч предназначены для раздельного сбора отходов. В 2025 году порядка 80 миллионов рублей из областного бюджета планируется направить на приобретение новых контейнеров и приведение контейнерных площадок в соответствие с санитарными требованиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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