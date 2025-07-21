После вмешательства депутата Госдумы Яны Лантратовой демобилизовали челябинца, отца шестерых малолетних детей. Боец отказался сдать детей в интернат и вернуться на фронт во время тяжелой болезни супруги, из-за чего попал в уголовный розыск.
«По завершении отпуска Василию было предложено сдать шестерых детей в интернат и вернуться к службе. Он уехал из части, чтобы быть рядом со своими детьми, двоим из которых нет и года. Последствия не заставили себя долго ждать. В один из вечеров сестра Василия сообщила, что его включили в списки СОЧ (самовольное оставление части) и объявили в розыск. Шесть месяцев семья жила в постоянном страхе, боли и переживаниях», — поделилась Лантратова.
Жена бойца в этот момент находилась в реанимации. На фоне переживаний из-за мужа и родов здоровье челябинки ухудшилось еще в январе. Вскоре она заболела ковидом и у многодетной матери выявили острую печеночную недостаточность. У женщины начались проблемы с тромбами, случился абсцесс. Тогда к Лантратовой обратилась сестра бойца с просьбой о помощи. Позже Анастасию удалось вывести из тяжелого состояния и перевести в палату.
«Отдельная благодарность Минобороны России за оперативное рассмотрение ситуации и принятие справедливого решения. Семья наконец-то воссоединилась и безумно благодарна за оказанную помощь», — уточнила Лантратова.
Депутат уточнила, что решить вопрос удалось через долгие переговоры и несколько обращений в Минобороны РФ. Мужчину сняли с уголовного розыска и официально демобилизовали домой. Лантратова выразила благодарность за чуткость и профессионализм минздраву региона и РФ, губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его заместителю, а также департаменту Москвы и врачам научно-исследовательского института имени Склифосовского.
«Яна Валерьевна в нашей семье и нашей жизни была как ангел-хранитель, который дал жизнь моей снохе и веру в ее дальнейшее выздоровление. У меня нет слов насчет своих эмоций по отношению к этому светлому человеку. Мы поддерживаем связь с 10 января, если не она, я не знаю, что было бы с нашей семьей», — поделилась с URA.RU сестра бойца Ирина.
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