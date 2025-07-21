Бастрыкин ждет доклад по делу челябинца, осквернившего памятник бойцам СВО

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об осквернении памятника бойцам СВО в Аше Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.
«В СМИ сообщается, что в ночь с 17 на 18 июля текущего года житель города Аши Челябинской области повредил мемориал, посвященный участникам специальной военной операции. Свои действия фигурант зафиксировал на видеокамеру, после чего скрылся с места происшествия», — сообщили в пресс-службе.
В СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю челябинского СКР представить доклад о ходе расследования. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
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