В Магнитогорске Челябинской области начинается строительство первой очереди нового жилого района. Уже получено разрешение. Проект объединит инфраструктуру для отдыха и городскую жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе группы «Голос».
«Наша идея — не просто построить дома у большого парка, а сделать так, чтобы жилая среда стала частью курорта. Здесь не будет чёткой границы: маршруты, дорожки, зелёные пространства будут плавно заводить внутрь квартала и наоборот. „Притяжение“ — это знаковое место для Магнитогорска, и мы хотим сформировать там достойную среду для жизни горожан», — отметил генеральный директор «Группы Голос» Сергей Пахомов.
Во дворах нового ЖК и на стилобате домов застройщик создаст сеть прогулочных маршрутов, они будут соединены мостиками. Из жилого района в парк можно будет попасть по велосипедным дорожкам или широкой пешеходной аллее длиной 300 метров. Она пройдет сквозь квартал. Прогулочные маршруты выполнят из плитки и камня.
Весной 2025 года был подписан договор с администрацией Магнитогорска о КРТ, предусматривающий строительство первых 220 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Всего в рамках жилого района курорта «Притяжение» планируется построить 660 000 квадратных метров для 22 тысяч жителей.
Первая очередь на 44 тысячи квадратных метров включает два жилых дома на стилобате, визуально разделенных на десять секций переменной этажности — от 9 до 16 этажей. Они рассчитаны на 680 квартир — от студий до четырехкомнатных. Срок завершения первой очереди «Голос Притяжение» — 3 квартал 2027 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!