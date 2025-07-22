Национализированный «Ариант» не будет переплачивать за сильное загрязнение

Арбитражный суд Челябинской области освободил национализированную «Агрофирму Ариант» от излишней платы за загрязнение. Как следует из данных дела, вместо первой категории плательщиков компания добилась присвоения второй категории.
«Заявленные требования удовлетворить. Обязать Росприроднадзор устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО „Агрофирма Ариант“ с учетом выводов суда», — отмечено в документе (имеется в распоряжении URA.RU).
Истец утверждал, что его объект, западная площадка Красносельского свинокомплекса, соответствует критериям, относящим объект ко второй категории. Для этого следует иметь менее 42 тысяч голов скота. При проектной мощности в 34,756 тысячи на ферме в октябре 2024 года содержалось лишь 29,267 тысячи голов.
В декабре 2020 года в силу вступили правила, изменившие критерии отнесения объектов к различным категориям загрязнителей окружающей среды. «Агрофирма Ариант» получила право изменить статус и платить за него меньше. Надзорное ведомство в сентябре 2023 года направило компании электронное письмо об этом, однако ответа не получило. Поскольку направить его следовало в течение трех месяцев, то из-за отсутствия бумаги Росприроднадзор сохранил за западной площадкой свинокомплекса первую категорию. Ее присвоили в 2015 году, когда объект заработал.
Принимая решение, суд указал: трехмесячный период не отменяет право компании на получение нового статуса. По своей природе срок носит организационный характер. Он должен упорядочить деятельность органов Росприроднадзора, а не задать временные пределы реализации положения пункта.
В суд поступило три иска «Агрофирмы Ариант». По восточной площадке аналогичное решение арбитраж принял в июне. На август назначено очередное заседание суда, касающееся откормочного комплекса № 1.
Компания перешла в государственную собственность весной 2024 года. Владевшая бизнесом семья Аристовых потеряла контроль, что стало следствием пересмотра итогов приватизации Челябинского электрометаллургического комбината. Дела в металлургии и аграрном направлении до 2020 года вели совместно с семьей Антиповых. Однако Генпрокуратура РФ смогла доказать в суде, что имущество ЧЭМК стало частным незаконно. Это и послужило причиной национализации активов.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы при поступлении.
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