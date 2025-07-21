21 июля 2025

В Златоусте скончался почетный гражданин и автор «Книги Памяти». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Златоустовцы скорбят по поводу смерти Федора Яблонского
Златоустовцы скорбят по поводу смерти Федора Яблонского Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 22 июля скончался почетный гражданин и автор трехтомной «Книги Памяти» Федор Яблонский. Соболезнования родным и близким выразил мэр Олег Решетников.

«Сегодня не стало Федора Николаевича Яблонского — человека, чье имя навсегда вписано в историю нашего города. На 95-м году ушел из жизни почетный гражданин Златоуста, педагог, историк и краевед», — написал Решетников в telegram-канале.

«Книгу Памяти» Яблонский составлял на протяжении многих лет. Издание увидело свет в мае 2005 года — в канун 60-летия Победы. Карьеру начал преподавателем истории в школе. С 1962 по 1966 годы возглавлял Краеведческий музей города, был автором публикаций об истории Златоуста и земляках. Также Яблонский является одним из авторов «Златоустовской энциклопедии».

Федор Яблонский скончался на 95-м году жизни
Федор Яблонский скончался на 95-м году жизни
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) 22 июля скончался почетный гражданин и автор трехтомной «Книги Памяти» Федор Яблонский. Соболезнования родным и близким выразил мэр Олег Решетников. «Сегодня не стало Федора Николаевича Яблонского — человека, чье имя навсегда вписано в историю нашего города. На 95-м году ушел из жизни почетный гражданин Златоуста, педагог, историк и краевед», — написал Решетников в telegram-канале. «Книгу Памяти» Яблонский составлял на протяжении многих лет. Издание увидело свет в мае 2005 года — в канун 60-летия Победы. Карьеру начал преподавателем истории в школе. С 1962 по 1966 годы возглавлял Краеведческий музей города, был автором публикаций об истории Златоуста и земляках. Также Яблонский является одним из авторов «Златоустовской энциклопедии».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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