В Златоусте (Челябинская область) 22 июля скончался почетный гражданин и автор трехтомной «Книги Памяти» Федор Яблонский. Соболезнования родным и близким выразил мэр Олег Решетников.
«Сегодня не стало Федора Николаевича Яблонского — человека, чье имя навсегда вписано в историю нашего города. На 95-м году ушел из жизни почетный гражданин Златоуста, педагог, историк и краевед», — написал Решетников в telegram-канале.
«Книгу Памяти» Яблонский составлял на протяжении многих лет. Издание увидело свет в мае 2005 года — в канун 60-летия Победы. Карьеру начал преподавателем истории в школе. С 1962 по 1966 годы возглавлял Краеведческий музей города, был автором публикаций об истории Златоуста и земляках. Также Яблонский является одним из авторов «Златоустовской энциклопедии».
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