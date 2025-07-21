Суд в Челябинске оставил штраф национализированной ЮГК за нарушения экологии

Советский районный суд Челябинска оставил в силе штраф ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» в размере 400 тысяч рублей за нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора России. Штраф был выписан до национализации компании, которая была проведена по требованию Генпрокуратуры РФ.
«Советский районный суд Челябинска оставил в силе постановление Уральского управления Росприроднадзора о назначении административного наказания в отношении ПАО „Южуралзолото Группа Компаний“ по факту совершения юрлицом правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет о штрафных санкциях, которые последовали после проверки в августе 2024 года.
В августе 2024 года сотрудники управления провели внеплановую выездную проверку ПАО «ЮГК» на соблюдение требований природоохранного законодательства. Они проанализировали документы и осмотрели производство. По итогам проверки было возбуждено административное дело и назначен штраф в размере 400 тысяч рублей за размещение отходов с отступлением от проекта, отсутствие инвентаризации отходов, несоблюдение порядка учета образования и движения отходов, загрязнение поверхностных водных объектов, строительство капитальных объектов с нарушением действующего законодательства, а также отсутствие платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Не согласившись с решением надзорного органа, ПАО «ЮГК» обратилось с жалобой в Советский районный суд города Челябинска. Рассмотрев материалы дела и выслушав доводы обеих сторон, суд оставил в силе постановление Росприроднадзора о привлечении компании к административной ответственности.
Решение о национализации холдинга ЮГК, которая отвечает за работу предприятий в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае, принял Советский райсуд Челябинска 11 июля. Инициатором иска выступила Генпрокуратура РФ. Исполняющей полномочия президента компании «ЮГК» назначена Лариса Ивлева. Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, УК ЮГК в дальнейшем будет продана.
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