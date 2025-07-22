Волков из челябинского ХК «Трактор» возглавил рейтинг лучших менеджеров КХЛ

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Алексей Волков набрал в рейтинге 253 очка, победив с колоссальным отрывом
Алексей Волков набрал в рейтинге 253 очка, победив с колоссальным отрывом Фото:

Генеральный менеджер челябинского ХК «Трактор» Алексей Волков признан лучшим менеджером Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Рейтинг составило издание «Спорт-Экспресс», опросив представителей СМИ из более чем 60 изданий. Об этом сообщил Telegram-канал «СЭ Хоккейный».

«Волков — лучший менеджер КХЛ прошедшего сезона. Так решили журналисты, голосовавшие в нашей премии. Они составили свои топы по разным позициям — и из этих данных высчитывались очки», — сообщили организаторы опроса.

Второе место в рейтинге СЭ занял Алексей Сопин из «Динамо», третье — Юрий Лукин из «Локомотива», четвертое — Ринат Баширов из «Салавата Юлаева».

Алексей Волков стал генеральным менеджером «Трактора» в марте 2023 года, после ухода из ХК «Авангард» (Омск). А в мае 2025-го он продлил соглашение с челябинским клубом еще на два сезона. При активном участии генерального менеджера в сезоне 2023/2024 «черно-белые» завоевали бронзу КХЛ, а в нынешнем — серебро.

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Генеральный менеджер челябинского ХК «Трактор» Алексей Волков признан лучшим менеджером Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Рейтинг составило издание «Спорт-Экспресс», опросив представителей СМИ из более чем 60 изданий. Об этом сообщил Telegram-канал «СЭ Хоккейный». «Волков — лучший менеджер КХЛ прошедшего сезона. Так решили журналисты, голосовавшие в нашей премии. Они составили свои топы по разным позициям — и из этих данных высчитывались очки», — сообщили организаторы опроса. Второе место в рейтинге СЭ занял Алексей Сопин из «Динамо», третье — Юрий Лукин из «Локомотива», четвертое — Ринат Баширов из «Салавата Юлаева». Алексей Волков стал генеральным менеджером «Трактора» в марте 2023 года, после ухода из ХК «Авангард» (Омск). А в мае 2025-го он продлил соглашение с челябинским клубом еще на два сезона. При активном участии генерального менеджера в сезоне 2023/2024 «черно-белые» завоевали бронзу КХЛ, а в нынешнем — серебро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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