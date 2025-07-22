В больнице Троицка врач избил медсестру

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач напал на медсестру
Врач напал на медсестру Фото:

В ГБУЗ «Областная больница города Троицк» (Челябинская область) врач-анестезиолог избил медсестру. В медучреждении URA.RU подтвердили информацию, заявив, что такие случаи непозволительны. Сам же врач в разговоре с корреспондентом заявил, что с медсестрой они уже «все порешали».

«Сейчас мы разбираемся в ситуации. В любом случае, такие случаи непозволительны и непростительны. Работник понесет наказание, в том числе, предусмотренное законом», — сообщили URA.RU в администрации больницы.

URA.RU пыталось связаться с заведующей отделением анестезиологии больницы. Трубку она не взяла. Сам же врач в разговоре с корреспондентом заверил, что все в порядке, и что с медсестрой они «все порешали». Продолжать разговор он отказался и сбросил трубку. Агентство готово отразить его мнение по сложившейся ситуации. 

Сейчас, по данным URA.RU, участников инцидента опрашивают полицейские. Сотрудникам предстоит собрать всю картину произошедшего.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там заявили, что заявление поступило. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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В ГБУЗ «Областная больница города Троицк» (Челябинская область) врач-анестезиолог избил медсестру. В медучреждении URA.RU подтвердили информацию, заявив, что такие случаи непозволительны. Сам же врач в разговоре с корреспондентом заявил, что с медсестрой они уже «все порешали». «Сейчас мы разбираемся в ситуации. В любом случае, такие случаи непозволительны и непростительны. Работник понесет наказание, в том числе, предусмотренное законом», — сообщили URA.RU в администрации больницы. URA.RU пыталось связаться с заведующей отделением анестезиологии больницы. Трубку она не взяла. Сам же врач в разговоре с корреспондентом заверил, что все в порядке, и что с медсестрой они «все порешали». Продолжать разговор он отказался и сбросил трубку. Агентство готово отразить его мнение по сложившейся ситуации.  Сейчас, по данным URA.RU, участников инцидента опрашивают полицейские. Сотрудникам предстоит собрать всю картину произошедшего. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там заявили, что заявление поступило. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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