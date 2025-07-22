В больнице Троицка врач избил медсестру

В ГБУЗ «Областная больница города Троицк» (Челябинская область) врач-анестезиолог избил медсестру. В медучреждении URA.RU подтвердили информацию, заявив, что такие случаи непозволительны. Сам же врач в разговоре с корреспондентом заявил, что с медсестрой они уже «все порешали».
«Сейчас мы разбираемся в ситуации. В любом случае, такие случаи непозволительны и непростительны. Работник понесет наказание, в том числе, предусмотренное законом», — сообщили URA.RU в администрации больницы.
URA.RU пыталось связаться с заведующей отделением анестезиологии больницы. Трубку она не взяла. Сам же врач в разговоре с корреспондентом заверил, что все в порядке, и что с медсестрой они «все порешали». Продолжать разговор он отказался и сбросил трубку. Агентство готово отразить его мнение по сложившейся ситуации.
Сейчас, по данным URA.RU, участников инцидента опрашивают полицейские. Сотрудникам предстоит собрать всю картину произошедшего.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там заявили, что заявление поступило. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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