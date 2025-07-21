Покупатель создателя роботов в Магнитогорске претендует на лидерство в робототехнике

Купившая НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) группа «Элемент» претендует на национальное лидерство в робототехнике. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании, обсуждаются новые сделки по консолидации бизнеса.
«На базе „Андроидной техники“ и других активов, сделки по которым мы сейчас обсуждаем, которые также войдут в состав „Корпорации роботов“, мы планируем создать национального лидера в сфере робототехники», — пояснили URA.RU в «Элементе». Сумму сделки при покупке 51% акций магнитогорцев в компании не назвали.
Новый актив в «Элементе» считают одним из ведущих отечественных разработчиков робототехнических систем и компонентов для промышленности, в частности, машиностроения и станкостроения. Базовой производственной площадкой останется Магнитогорск. Но с развитием дочерней «Корпорации роботов» количество таких площадок может расшириться.
Бывший исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заметил URA.RU, что разработка также останется в Магнитогорске. Единственным изменением станет кадровая ротация: место Дудорова займет давно работающая на предприятии Мария Рубан. Сам руководитель, как сообщалось накануне, будет отвечать в руководстве «Корпорации роботов» за научно-технологическое и производственное развитие. Собеседник подтвердил URA.RU, что 49% акций магнитогорского производителя осталось на руках менеджмента. Гендиректором «Андроидной техники», как URA.RU рассказали в пресс-службе НПО, остался Александр Пермяков.
О сделке стало известно 21 июля. Новым владельцем контрольного пакета акций стал «Элемент», являющийся совместным предприятием АФК «Система» и Ростеха. Дочерняя «Корпорация роботов» появилась в марте 2025 года.
НПО «Андроидная техника» — производитель антропоморфных роботов, которые используются в космосе и других отраслях. Еще одно направление деятельности — выпуск роботизированных конечностей для реабилитации пациентов и производство двигателей.
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