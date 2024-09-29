29 сентября 2024
28 сентября 2024

В ХМАО суд отправил в тюрьму двух мигрантов, жестоко избивших коллегу на производстве

В ХМАО суд приговорил к шести годам колонии мигрантов, избивших знакомого
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил к шести годам колонии мигрантов, избивших коллегу на территории производственной базы
Суд приговорил к шести годам колонии мигрантов, избивших коллегу на территории производственной базы Фото:

Нижневартовский районный суд приговорил к шести года строгого режима двоих мигрантов, которые жестоко избили коллегу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО на своем сайте.

«Судом с учетом позиции государственного обвинителя виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В марте 2023 года осужденные, уроженцы одной из среднеазиатских республик, на территории производственной базы поссорились с коллегой и жестоко его избили. Пострадавший получил множественные переломы. Суд квалифицировал их действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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Нижневартовский районный суд приговорил к шести года строгого режима двоих мигрантов, которые жестоко избили коллегу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО на своем сайте. «Судом с учетом позиции государственного обвинителя виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В марте 2023 года осужденные, уроженцы одной из среднеазиатских республик, на территории производственной базы поссорились с коллегой и жестоко его избили. Пострадавший получил множественные переломы. Суд квалифицировал их действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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