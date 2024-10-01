МИД Украины опроверг информацию о готовности Киева уступить территории

В МИД Украины опровергли информацию газеты Financial Times (FT) о том, что страна готова отказаться от части своих территорий ради достижения мира с Россией. Представитель дипломатического ведомства Георгий Тихий назвал эту информацию ложной.
«Информация источника Financial Times относительно обсуждения министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», — заявил Тихий. Его слова публикует МИД Украины в telegram-канале.
Георгий Тихий рассказал, что лично присутствовал на встрече министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Его позиция относительно территориальных вопросов не изменилась.
О том, что Украине придется отказаться от территорий для достижения мира, ранее заявили и в США. Об этом сообщил сенатор-республиканец Марко Рубио.
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