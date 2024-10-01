МИД Украины опроверг информацию о готовности Киева уступить территории

01 октября 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

В МИД Украины информацию газеты Financial Times назвали ложной Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В МИД Украины опровергли информацию газеты Financial Times (FT) о том, что страна готова отказаться от части своих территорий ради достижения мира с Россией. Представитель дипломатического ведомства Георгий Тихий назвал эту информацию ложной. «Информация источника Financial Times относительно обсуждения министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», — заявил Тихий. Его слова публикует МИД Украины в telegram-канале. Георгий Тихий рассказал, что лично присутствовал на встрече министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Его позиция относительно территориальных вопросов не изменилась. О том, что Украине придется отказаться от территорий для достижения мира, ранее заявили и в США. Об этом сообщил сенатор-республиканец Марко Рубио. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В МИД Украины опровергли информацию газеты Financial Times (FT) о том, что страна готова отказаться от части своих территорий ради достижения мира с Россией. Представитель дипломатического ведомства Георгий Тихий назвал эту информацию ложной. «Информация источника Financial Times относительно обсуждения министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», — заявил Тихий. Его слова публикует МИД Украины в telegram-канале. Георгий Тихий рассказал, что лично присутствовал на встрече министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Его позиция относительно территориальных вопросов не изменилась. О том, что Украине придется отказаться от территорий для достижения мира, ранее заявили и в США. Об этом сообщил сенатор-республиканец Марко Рубио.