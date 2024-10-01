МИД Украины опроверг информацию о готовности Киева уступить территории

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Боевое дежурство зенитчиков на Авдеевском направлении. stock, автомат, разведчик, спецназ, сво
В МИД Украины информацию газеты Financial Times назвали ложной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В МИД Украины опровергли информацию газеты Financial Times (FT) о том, что страна готова отказаться от части своих территорий ради достижения мира с Россией. Представитель дипломатического ведомства Георгий Тихий назвал эту информацию ложной.

«Информация источника Financial Times относительно обсуждения министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», — заявил Тихий. Его слова публикует МИД Украины в telegram-канале.

Георгий Тихий рассказал, что лично присутствовал на встрече министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Его позиция относительно территориальных вопросов не изменилась.

О том, что Украине придется отказаться от территорий для достижения мира, ранее заявили и в США. Об этом сообщил сенатор-республиканец Марко Рубио.

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В МИД Украины опровергли информацию газеты Financial Times (FT) о том, что страна готова отказаться от части своих территорий ради достижения мира с Россией. Представитель дипломатического ведомства Георгий Тихий назвал эту информацию ложной. «Информация источника Financial Times относительно обсуждения министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», — заявил Тихий. Его слова публикует МИД Украины в telegram-канале. Георгий Тихий рассказал, что лично присутствовал на встрече министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Его позиция относительно территориальных вопросов не изменилась. О том, что Украине придется отказаться от территорий для достижения мира, ранее заявили и в США. Об этом сообщил сенатор-республиканец Марко Рубио.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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