В США признали, что Украине придется отказаться от территорий для достижения мира

Сенатор Рубио: Украине нужно отказаться от части территорий

29 сентября 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Марко Рубио считает, что Украина должна отказаться от части территорий Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для достижения мира Украине придется пойти на переговоры и отказаться от территорий. Об этом сообщил сенатор-республиканец Марко Рубио «Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что конфликт на Украине закончится урегулированием путем переговоров», — сказал Рубио в беседе с Кристен Уэлкер на NBC. В своем выступлении он подчеркнул неопределенность текущей администрации США в отношении стратегии победы на Украине. Рубио уверен, что будущее урегулирование конфликта при новой администрации кандидата на пост президента США Дональда Трампа будет основано на переговорах. Сенатор выразил надежду на то, что Украина получит больше рычагов влияния в процессе дипломатического разрешения конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рада любым инициативам, которые помогут решить конфликт на Украине, включая предложение экс-президента США Дональда Трампа. По словам Лаврова, главным результатом должно стать устранение коренных причин украинского кризиса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для достижения мира Украине придется пойти на переговоры и отказаться от территорий. Об этом сообщил сенатор-республиканец Марко Рубио «Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что конфликт на Украине закончится урегулированием путем переговоров», — сказал Рубио в беседе с Кристен Уэлкер на NBC. В своем выступлении он подчеркнул неопределенность текущей администрации США в отношении стратегии победы на Украине. Рубио уверен, что будущее урегулирование конфликта при новой администрации кандидата на пост президента США Дональда Трампа будет основано на переговорах. Сенатор выразил надежду на то, что Украина получит больше рычагов влияния в процессе дипломатического разрешения конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рада любым инициативам, которые помогут решить конфликт на Украине, включая предложение экс-президента США Дональда Трампа. По словам Лаврова, главным результатом должно стать устранение коренных причин украинского кризиса.