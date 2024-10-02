Родителям челябинского бойца вручили орден Мужества погибшего сына

В Нагайбакском районе (Челябинская область) родным вручили орден Мужества погибшего на СВО Константина Мякушкина. Об этом 2 октября сообщили местные издания.
«Состоялось торжественное мероприятие, посвященное передаче ордена Мужества семье Константина Мякушкина, погибшего в зоне специальной военной операции. Орден был присвоен посмертно», — сообщила районная газета «Всходы».
Мякушкин родился в 1994 году. Водитель-механик погиб в июле прошлого года, выполняя боевые задачи. Орденом Мужества он награжден по указу президента посмертно. Орден вручили воспитавшим Константина супругам Сарафанниковым.
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