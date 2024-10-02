Родителям челябинского бойца вручили орден Мужества погибшего сына

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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Орден был присвоен бойцу посмертно Фото:

В Нагайбакском районе (Челябинская область) родным вручили орден Мужества погибшего на СВО Константина Мякушкина. Об этом 2 октября сообщили местные издания.

«Состоялось торжественное мероприятие, посвященное передаче ордена Мужества семье Константина Мякушкина, погибшего в зоне специальной военной операции. Орден был присвоен посмертно», — сообщила районная газета «Всходы».

Мякушкин родился в 1994 году. Водитель-механик погиб в июле прошлого года, выполняя боевые задачи. Орденом Мужества он награжден по указу президента посмертно. Орден вручили воспитавшим Константина супругам Сарафанниковым.

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В Нагайбакском районе (Челябинская область) родным вручили орден Мужества погибшего на СВО Константина Мякушкина. Об этом 2 октября сообщили местные издания. «Состоялось торжественное мероприятие, посвященное передаче ордена Мужества семье Константина Мякушкина, погибшего в зоне специальной военной операции. Орден был присвоен посмертно», — сообщила районная газета «Всходы». Мякушкин родился в 1994 году. Водитель-механик погиб в июле прошлого года, выполняя боевые задачи. Орденом Мужества он награжден по указу президента посмертно. Орден вручили воспитавшим Константина супругам Сарафанниковым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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