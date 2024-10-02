Родителям челябинского бойца вручили орден Мужества погибшего сына

02 октября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Орден был присвоен бойцу посмертно Фото: Илья Московец © URA.RU В Нагайбакском районе (Челябинская область) родным вручили орден Мужества погибшего на СВО Константина Мякушкина. Об этом 2 октября сообщили местные издания. «Состоялось торжественное мероприятие, посвященное передаче ордена Мужества семье Константина Мякушкина, погибшего в зоне специальной военной операции. Орден был присвоен посмертно», — сообщила районная газета «Всходы». Мякушкин родился в 1994 году. Водитель-механик погиб в июле прошлого года, выполняя боевые задачи. Орденом Мужества он награжден по указу президента посмертно. Орден вручили воспитавшим Константина супругам Сарафанниковым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нагайбакском районе (Челябинская область) родным вручили орден Мужества погибшего на СВО Константина Мякушкина. Об этом 2 октября сообщили местные издания. «Состоялось торжественное мероприятие, посвященное передаче ордена Мужества семье Константина Мякушкина, погибшего в зоне специальной военной операции. Орден был присвоен посмертно», — сообщила районная газета «Всходы». Мякушкин родился в 1994 году. Водитель-механик погиб в июле прошлого года, выполняя боевые задачи. Орденом Мужества он награжден по указу президента посмертно. Орден вручили воспитавшим Константина супругам Сарафанниковым.