Власти ищут желающих застроить центр Перми небоскребами

В Перми ищут желающих застроить улицу Куйбышева высотными домами. Приказ о проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) объявило министерство строительства Пермского края. Начальная цена аукциона — 8,9 млн рублей, говорится в документе, которое разместило ведомство.
«Провести торги в форме электронного аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе г. Перми общей площадью 12,55 га в срок до 31 декабря 2024 года. Установить начальную цену предмета аукциона: 7 889 509 рублей», — говорится в приказе минстроительства Пермского края. Шаг аукциона составит 4% от начальной цены или 315 580 рублей 37 копеек.
В июне текущего года власти представили план застройки улицы Куйбышева 25-этажными домами. Сообщалось, что для этого будут расселены 29 многоквартирных домов, более половины из которых признаны аварийными. Помимо возведения высоток предполагается также строительство трех детских садов на 100 мест каждый. Предельный срок реализации проекта не должен превышать 12 лет с момента заключения договора с инвестором.
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