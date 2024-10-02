Задержанный за коррупцию VIP-полицейский Магнитогорска пытался выйти из СИЗО

Начальник райотдела полиции Магнитогорска Пензин остался в СИЗО до 4 ноября
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Константин Пензин остался в СИЗО
Константин Пензин остался в СИЗО Фото:

Начальник отдела полиции «Орджоникидзевский» Магнитогорска (Челябинская область) Константин Пензин, обвиняемый в коррупции и превышении полномочий, 2 октября пытался выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, жалоба его адвоката осталась без удовлетворения.

«Суд рассмотрел материал по апелляционной жалобе адвоката на постановление Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября в отношении Константина Пензина, обвиняемого по п.а ч.5 ст. 290 и п. п. г,е ч.3 ст. 286 УК РФ. Постановление оставили без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

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Пензин был задержан сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Вместе с ним под следствие попал его заместитель Кайрат Бурантаев. Он так же, как и начальник, находится в СИЗО.

Следствие полагает, что полицейские получали взятки от одного из бизнесменов. За это они оказывали ему всеобщее покровительство. Им предъявлены обвинения в коррупции и превышении полномочий.

Сейчас оба офицера отстранены от службы. В их отношении проводится проверка. В случае, если их вина подтвердится, они будут уволены по отрицательным основаниям и понесут заслуженное наказание.

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Начальник отдела полиции «Орджоникидзевский» Магнитогорска (Челябинская область) Константин Пензин, обвиняемый в коррупции и превышении полномочий, 2 октября пытался выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, жалоба его адвоката осталась без удовлетворения. «Суд рассмотрел материал по апелляционной жалобе адвоката на постановление Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября в отношении Константина Пензина, обвиняемого по п.а ч.5 ст. 290 и п. п. г,е ч.3 ст. 286 УК РФ. Постановление оставили без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Пензин был задержан сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Вместе с ним под следствие попал его заместитель Кайрат Бурантаев. Он так же, как и начальник, находится в СИЗО. Следствие полагает, что полицейские получали взятки от одного из бизнесменов. За это они оказывали ему всеобщее покровительство. Им предъявлены обвинения в коррупции и превышении полномочий. Сейчас оба офицера отстранены от службы. В их отношении проводится проверка. В случае, если их вина подтвердится, они будут уволены по отрицательным основаниям и понесут заслуженное наказание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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