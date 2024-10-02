Специализированный самолет доставил 16-летнего подростка из города Аша Челябинской области, пострадавшего 28 сентября на пожаре, в Нижний Новгород. Там он будет проходить дальнейшее лечение, сообщили URA.RU в МЧС России.
«Пациента транспортировали на Ан-148 авиации МЧС с необходимым медицинским оборудованием. В том числе с аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Во время перелета состояние подростка контролировали квалифицированные врачи», — рассказали в ведомстве Пострадавший продолжит лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете.
Как сообщало URA.RU ранее, инцидент произошел 28 сентября в Аше на улице Водопьянова — там загорелся частный жилой дом. В момент пожара в нем находились два подростка. Один из них получил ожоги и был немедленно госпитализирован.
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