В МЧС России показали спасение обгоревшего челябинского подростка. Видео

Пострадавшего на пожаре в Аше подростка доставили спецбортом в Нижний Новгород

03 октября 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Челябинского подростка доставили на лечение в Нижний Новгород (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Специализированный самолет доставил 16-летнего подростка из города Аша Челябинской области, пострадавшего 28 сентября на пожаре, в Нижний Новгород. Там он будет проходить дальнейшее лечение, сообщили URA.RU в МЧС России. «Пациента транспортировали на Ан-148 авиации МЧС с необходимым медицинским оборудованием. В том числе с аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Во время перелета состояние подростка контролировали квалифицированные врачи», — рассказали в ведомстве Пострадавший продолжит лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете. Как сообщало URA.RU ранее, инцидент произошел 28 сентября в Аше на улице Водопьянова — там загорелся частный жилой дом. В момент пожара в нем находились два подростка. Один из них получил ожоги и был немедленно госпитализирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специализированный самолет доставил 16-летнего подростка из города Аша Челябинской области, пострадавшего 28 сентября на пожаре, в Нижний Новгород. Там он будет проходить дальнейшее лечение, сообщили URA.RU в МЧС России. «Пациента транспортировали на Ан-148 авиации МЧС с необходимым медицинским оборудованием. В том числе с аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Во время перелета состояние подростка контролировали квалифицированные врачи», — рассказали в ведомстве Пострадавший продолжит лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете. Как сообщало URA.RU ранее, инцидент произошел 28 сентября в Аше на улице Водопьянова — там загорелся частный жилой дом. В момент пожара в нем находились два подростка. Один из них получил ожоги и был немедленно госпитализирован.