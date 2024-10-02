02 октября 2024

В МЧС России показали спасение обгоревшего челябинского подростка. Видео

Пострадавшего на пожаре в Аше подростка доставили спецбортом в Нижний Новгород
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолёт Центра медицины катастроф с пострадавшим в ДТП в городе Лесном, приземлившийся на поле стадиона «Локомотив-Изумруд». Екатеринбург, каталка, медицина катастроф, транспортировка, медицина, пострадавший, врач, медики, каталка больничная, национальная служба санитарной авиации, нсса
Челябинского подростка доставили на лечение в Нижний Новгород (архивное фото) Фото:

Специализированный самолет доставил 16-летнего подростка из города Аша Челябинской области, пострадавшего 28 сентября на пожаре, в Нижний Новгород. Там он будет проходить дальнейшее лечение, сообщили URA.RU в МЧС России.

«Пациента транспортировали на Ан-148 авиации МЧС с необходимым медицинским оборудованием. В том числе с аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Во время перелета состояние подростка контролировали квалифицированные врачи», — рассказали в ведомстве Пострадавший продолжит лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете.

Как сообщало URA.RU ранее, инцидент произошел 28 сентября в Аше на улице Водопьянова — там загорелся частный жилой дом. В момент пожара в нем находились два подростка. Один из них получил ожоги и был немедленно госпитализирован.

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Специализированный самолет доставил 16-летнего подростка из города Аша Челябинской области, пострадавшего 28 сентября на пожаре, в Нижний Новгород. Там он будет проходить дальнейшее лечение, сообщили URA.RU в МЧС России. «Пациента транспортировали на Ан-148 авиации МЧС с необходимым медицинским оборудованием. В том числе с аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Во время перелета состояние подростка контролировали квалифицированные врачи», — рассказали в ведомстве Пострадавший продолжит лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете. Как сообщало URA.RU ранее, инцидент произошел 28 сентября в Аше на улице Водопьянова — там загорелся частный жилой дом. В момент пожара в нем находились два подростка. Один из них получил ожоги и был немедленно госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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