Небо в Свердловской области озарит полярное сияние

В ближайшие дни жители Свердловской области могут увидеть полярное сияние
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Полярное сияние
Одной из возможных причин полярного сияния стала недавняя мощнейшая вспышка на солнце (архивное фото) Фото:

В Свердловской области в ночь с 4 на 5 октября жители смогут увидеть полярное сияние. Об этом URA.RU поведал специалист Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

«Готовьте смартфоны к ночной съемке, на Урале как раз прогнозируется ясная погода. Сегодня вечером посмотрим, что скажет спутник, расположенный между Землей и Солнцем. Заметит ли он поступление солнечной корональной массы?», — передает слова Санакоева telegram-канал УрФУ.

По словам ученого, более точный прогноз можно будет дать к вечеру 4 октября.

Ранее URA.RU рассказывало о крупнейшей за семь лет вспышке на Солнце. Из-за нее ожидаются не только магнитные бури, но и данное полярное сияние.

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В Свердловской области в ночь с 4 на 5 октября жители смогут увидеть полярное сияние. Об этом URA.RU поведал специалист Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «Готовьте смартфоны к ночной съемке, на Урале как раз прогнозируется ясная погода. Сегодня вечером посмотрим, что скажет спутник, расположенный между Землей и Солнцем. Заметит ли он поступление солнечной корональной массы?», — передает слова Санакоева telegram-канал УрФУ. По словам ученого, более точный прогноз можно будет дать к вечеру 4 октября. Ранее URA.RU рассказывало о крупнейшей за семь лет вспышке на Солнце. Из-за нее ожидаются не только магнитные бури, но и данное полярное сияние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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