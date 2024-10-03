Небо в Свердловской области озарит полярное сияние

В ближайшие дни жители Свердловской области могут увидеть полярное сияние

Одной из возможных причин полярного сияния стала недавняя мощнейшая вспышка на солнце (архивное фото) Фото: Рустам Сагитов © URA.RU

В Свердловской области в ночь с 4 на 5 октября жители смогут увидеть полярное сияние. Об этом URA.RU поведал специалист Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

«Готовьте смартфоны к ночной съемке, на Урале как раз прогнозируется ясная погода. Сегодня вечером посмотрим, что скажет спутник, расположенный между Землей и Солнцем. Заметит ли он поступление солнечной корональной массы?», — передает слова Санакоева telegram-канал УрФУ.

По словам ученого, более точный прогноз можно будет дать к вечеру 4 октября.

Ранее URA.RU рассказывало о крупнейшей за семь лет вспышке на Солнце. Из-за нее ожидаются не только магнитные бури, но и данное полярное сияние.