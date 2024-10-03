Урожай картофеля в Челябинской области убран на три четверти

В Челябинске собрали три четверти картофеля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские картофелеводы убрали 76% урожая. Как сообщили в гидрометцентре, успешной уборке способствует сухая погода, установившаяся в регионе в последние дни.

«Отсутствие интенсивных осадков благоприятно сказались для проведения полевых работ по уборке урожая сельскохозяйственных культур. Убрано картофеля на площади 5010 гектарах (76% от общей уборочной площади). Урожайность картофеля составила 167 центнеров с гектара», — сообщили в челябинском гидрометцентре.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 813 тысяч гектаров (59% от общей уборочной площади). Средняя урожайность составляет 15,8 центнера с гектара. Овощи убраны на площади 498 гектаров (41% от общей площади). Урожайность овощей 160,8 центнера с гектара. Данные приводятся по состоянию на 30 сентября.