Урожай картофеля в Челябинской области убран на три четверти

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Троицк. Виноградов Александр. Выборы. Челябинск., картошка, картофель, урожай, ведро
В Челябинске собрали три четверти картофеля Фото:

Челябинские картофелеводы убрали 76% урожая. Как сообщили в гидрометцентре, успешной уборке способствует сухая погода, установившаяся в регионе в последние дни.

«Отсутствие интенсивных осадков благоприятно сказались для проведения полевых работ по уборке урожая сельскохозяйственных культур. Убрано картофеля на площади 5010 гектарах (76% от общей уборочной площади). Урожайность картофеля составила 167 центнеров с гектара», — сообщили в челябинском гидрометцентре.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 813 тысяч гектаров (59% от общей уборочной площади). Средняя урожайность составляет 15,8 центнера с гектара. Овощи убраны на площади 498 гектаров (41% от общей площади). Урожайность овощей 160,8 центнера с гектара. Данные приводятся по состоянию на 30 сентября.

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Челябинские картофелеводы убрали 76% урожая. Как сообщили в гидрометцентре, успешной уборке способствует сухая погода, установившаяся в регионе в последние дни. «Отсутствие интенсивных осадков благоприятно сказались для проведения полевых работ по уборке урожая сельскохозяйственных культур. Убрано картофеля на площади 5010 гектарах (76% от общей уборочной площади). Урожайность картофеля составила 167 центнеров с гектара», — сообщили в челябинском гидрометцентре. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 813 тысяч гектаров (59% от общей уборочной площади). Средняя урожайность составляет 15,8 центнера с гектара. Овощи убраны на площади 498 гектаров (41% от общей площади). Урожайность овощей 160,8 центнера с гектара. Данные приводятся по состоянию на 30 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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