Финансист объяснил, почему в России растут зарплаты

Финансист Беляев: средняя зарплата в России растет за счет военных и инженеров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на НПО им. Лавочкина. Москва, сборка, спутник, конструктор, инженер, наука, космонавтика, техник, сборочный цех, производство, сборщик, нпо лавочкина
Быстрее всего зарплаты растут у инженеров и военных Фото:

Среднемесячная зарплата в России в июле 2024 года составила 85 тысяч рублей. Показатель растет за счет военных, рабочих, инженеров и специалистов информационной сферы. Об этом «Ридусу» рассказал финансист Михаил Беляев.

«Показатель средней зарплаты отражает некоторое повышение доходов россиян. В России активно развивается промышленность, востребованы рабочие, инженеры и специалисты реального сектора, из-за дефицита которых зарплаты выросли», — процитировало финансового аналитика интернет-издание.

Эксперт отметил, что в росте средней зарплаты нашло отражение увеличение доходов IT-специалистов и военных. Беляев добавил, что при расчете доходов населения следует учитывать медианную и модальную зарплаты. Они в сентябре 2024 года составили около 57 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

Ранее URA.RU сообщало о том, что правительство РФ предложило повысить зарплаты медикам и педагогам. В список должны войти представители значимых профессий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среднемесячная зарплата в России в июле 2024 года составила 85 тысяч рублей. Показатель растет за счет военных, рабочих, инженеров и специалистов информационной сферы. Об этом «Ридусу» рассказал финансист Михаил Беляев. «Показатель средней зарплаты отражает некоторое повышение доходов россиян. В России активно развивается промышленность, востребованы рабочие, инженеры и специалисты реального сектора, из-за дефицита которых зарплаты выросли», — процитировало финансового аналитика интернет-издание. Эксперт отметил, что в росте средней зарплаты нашло отражение увеличение доходов IT-специалистов и военных. Беляев добавил, что при расчете доходов населения следует учитывать медианную и модальную зарплаты. Они в сентябре 2024 года составили около 57 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. Ранее URA.RU сообщало о том, что правительство РФ предложило повысить зарплаты медикам и педагогам. В список должны войти представители значимых профессий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...