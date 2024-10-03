Финансист объяснил, почему в России растут зарплаты

Финансист Беляев: средняя зарплата в России растет за счет военных и инженеров

03 октября 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Быстрее всего зарплаты растут у инженеров и военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среднемесячная зарплата в России в июле 2024 года составила 85 тысяч рублей. Показатель растет за счет военных, рабочих, инженеров и специалистов информационной сферы. Об этом «Ридусу» рассказал финансист Михаил Беляев. «Показатель средней зарплаты отражает некоторое повышение доходов россиян. В России активно развивается промышленность, востребованы рабочие, инженеры и специалисты реального сектора, из-за дефицита которых зарплаты выросли», — процитировало финансового аналитика интернет-издание. Эксперт отметил, что в росте средней зарплаты нашло отражение увеличение доходов IT-специалистов и военных. Беляев добавил, что при расчете доходов населения следует учитывать медианную и модальную зарплаты. Они в сентябре 2024 года составили около 57 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. Ранее URA.RU сообщало о том, что правительство РФ предложило повысить зарплаты медикам и педагогам. В список должны войти представители значимых профессий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среднемесячная зарплата в России в июле 2024 года составила 85 тысяч рублей. Показатель растет за счет военных, рабочих, инженеров и специалистов информационной сферы. Об этом «Ридусу» рассказал финансист Михаил Беляев. «Показатель средней зарплаты отражает некоторое повышение доходов россиян. В России активно развивается промышленность, востребованы рабочие, инженеры и специалисты реального сектора, из-за дефицита которых зарплаты выросли», — процитировало финансового аналитика интернет-издание. Эксперт отметил, что в росте средней зарплаты нашло отражение увеличение доходов IT-специалистов и военных. Беляев добавил, что при расчете доходов населения следует учитывать медианную и модальную зарплаты. Они в сентябре 2024 года составили около 57 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. Ранее URA.RU сообщало о том, что правительство РФ предложило повысить зарплаты медикам и педагогам. В список должны войти представители значимых профессий.