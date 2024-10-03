Финансист объяснил, почему в России растут зарплаты

Среднемесячная зарплата в России в июле 2024 года составила 85 тысяч рублей. Показатель растет за счет военных, рабочих, инженеров и специалистов информационной сферы. Об этом «Ридусу» рассказал финансист Михаил Беляев.
«Показатель средней зарплаты отражает некоторое повышение доходов россиян. В России активно развивается промышленность, востребованы рабочие, инженеры и специалисты реального сектора, из-за дефицита которых зарплаты выросли», — процитировало финансового аналитика интернет-издание.
Эксперт отметил, что в росте средней зарплаты нашло отражение увеличение доходов IT-специалистов и военных. Беляев добавил, что при расчете доходов населения следует учитывать медианную и модальную зарплаты. Они в сентябре 2024 года составили около 57 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.
Ранее URA.RU сообщало о том, что правительство РФ предложило повысить зарплаты медикам и педагогам. В список должны войти представители значимых профессий.
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