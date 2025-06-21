Виктория Боня смогла избежать суда о неосновательном обогащении

Телеведущая и модель Виктория Боня смогла избежать суда по иску о якобы неосновательном обогащении. Это связано с тем, что истица отказалась от претензий, но мотивы подобного не уточняются. Соответствующая информация размещена в документах суда.
Так, в начале декабря 2024 года в суд был подан иск от женщины по фамилии Иванчук к Виктории Боне. Она требовала взыскать с телеведущей деньги из-за якобы неосновательного обогащения второй.
«Однако в середине июня суд рассмотрел отказ от исковых требований. Причина отказа также не указывается», — передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Аналогичная фамилия принадлежит и Максиму Иванчуку, который в октябре 2024 года также подал на Боню иск в суд. Его темой была защита чести, достоинства и деловой репутации. Однако позднее мужчина отказался от претензий.
Кроме того, в начале июня 2025 года на телеведущую завели дело о пропаганде наркотиков в Интернете. Адвокат Константин Кудряшов в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что если Боню все же обвинят в нарушении положений этой статьи, то ей грозит штраф до 30 тысяч рублей. Однако сама модель в беседе с агентством уточнила, что уголовное дело не имеет к ней отношения.
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