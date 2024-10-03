03 октября 2024

Полпред Жога раскрыл свое отношение к праздникам в разгар СВО

Уральский полпред Жога заявил, что не против праздников на фоне спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога не стал порицать тех, кто отмечает праздники и ходит в кафе, пока идет СВО
Артем Жога не стал порицать тех, кто отмечает праздники и ходит в кафе, пока идет СВО Фото:
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Смена полпреда Путина на Урале

При новом уральском полпреде президента РФ Артеме Жоге в регионах не будет повальной отмены праздников из-за спецоперации на Украине. Об этом Жога, участник СВО, сказал журналистам, отвечая на вопрос, не возникает ли у него диссонанса во время посещения мегаполисов, живущих своими делами.

«Ребята на фронте защищают гражданское население как раз для того, чтобы оно и жило своей жизнью. Никто не отменял ни праздники, ни дни рождения, ни свадьбы. Такие же вопросы задавали восемь лет до начала СВО, когда мы на фронте воевали, а в центре Донецка люди кушали в кафе. Но ради этого мы и воюем», — заявил Жога.

О его назначении на пост полпреда было объявлено в ночь на 3 октября — после встречи с президентом Владимиром Путиным. Что о нем известно, в материале URA.RU.

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При новом уральском полпреде президента РФ Артеме Жоге в регионах не будет повальной отмены праздников из-за спецоперации на Украине. Об этом Жога, участник СВО, сказал журналистам, отвечая на вопрос, не возникает ли у него диссонанса во время посещения мегаполисов, живущих своими делами. «Ребята на фронте защищают гражданское население как раз для того, чтобы оно и жило своей жизнью. Никто не отменял ни праздники, ни дни рождения, ни свадьбы. Такие же вопросы задавали восемь лет до начала СВО, когда мы на фронте воевали, а в центре Донецка люди кушали в кафе. Но ради этого мы и воюем», — заявил Жога. О его назначении на пост полпреда было объявлено в ночь на 3 октября — после встречи с президентом Владимиром Путиным. Что о нем известно, в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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