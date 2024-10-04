Пять трамваев Екатеринбурга перестанут ходить до ЖБИ

Пять трамвайных маршрутов в Екатеринбурге сменят маршрут из-за ремонта рельсов

Ремонт рельсов осуществят в несколько этапов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге пять трамваев №8, 13, 15, 23 и 12 изменят маршрут из-за ремонта рельсов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Екатеринбурга (ДИП).

«На участке от улицы Сыромолотова, 14 „В“ до Сиреневого бульвара будут ремонтировать рельсы. Трамваи, следующие от остановки „Уральский федеральный университет“ до конечной „40 лет ВЛКСМ“, изменят схему движения в обоих направлениях», — сообщили в ДИП. Ремонт проведут в несколько этапов: 12 и 13 октября, 19 и 20 октября, 26 и 27 октября, 3 и 4 ноября. В этот период трамваи будут ходить следующим образом:

Трамвай №8 будет начинать движение от станции Машиностроителей и далее по следующему маршруту: улица Победы — проспект Космонавтов — улица Луначарского — проспект Ленина — УрФУ — улица Гагарина — улица Блюхера — станция Шарташ.

В схеме движения трамвая № 13 произойдут следующие изменения: станция 7 Ключей — улица Техническая — улица Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — УрФУ — улица Гагарина — улица Блюхера, конечно остановкой станет также станция Шарташ.

Трамвай № 15 будет ходить от станции Вторчермет и далее: улица 8 Марта — улица Радищева — улица Московская — проспект Ленина — гостиница Исеть.

Маршрут трамвая № 23 будет таким: станция Машиностроителей — улица Бебеля — улица Халтурина — Верх-Исетский бульвар — улица Челюскинцев — улица Уральская — станция Шарташ.

Схема движения для трамвая № 12 в период дорожных работа станет такой: станция Дворец Спорта — улица Московская — улица Челюскинцев — улица Уральская — улица Гагарина — УрФУ — проспект Ленина — улица Луначарского — станция ЦПКиО — улица Луначарского — улица Куйбышева — улица Радищева — улица Московская — станция Дворец Спорта.

В начале марта власти Екатеринбурга анонсировали транспортную реформу. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. На эти цели будет выделено порядка 2,7 миллиарда рублей — большая часть средств предусмотрена на 2024 год.