05 октября 2024

В Екатеринбурге остановили работу метро. Фото, видео

В Екатеринбурге остановили работу метро из-за упавшего на пути самоката
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция Летят журавли в метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, метрополитен, метро
Самокат достал машинист (архивное фото) Фото:

В метрополитене Екатеринбурга на станции «Уралмаш» встало метро из-за упавшего на пути самоката. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На станции „Уралмаш“ на путях самокат. Движение временно остановлено», — передает telegram-канал «Подземка Екатеринбурга».

Вскоре машинист достал самокат. Движение обещают восстановить в ближайшее время.

Фото:

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В метрополитене Екатеринбурга на станции «Уралмаш» встало метро из-за упавшего на пути самоката. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На станции „Уралмаш“ на путях самокат. Движение временно остановлено», — передает telegram-канал «Подземка Екатеринбурга». Вскоре машинист достал самокат. Движение обещают восстановить в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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