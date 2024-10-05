Самокат достал машинист (архивное фото)
В метрополитене Екатеринбурга на станции «Уралмаш» встало метро из-за упавшего на пути самоката. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«На станции „Уралмаш“ на путях самокат. Движение временно остановлено», — передает telegram-канал «Подземка Екатеринбурга».
Вскоре машинист достал самокат. Движение обещают восстановить в ближайшее время.
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