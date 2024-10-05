05 октября 2024

«Я очень боюсь»: Сергей Жуков презентует в Екатеринбурге фильм «Руки вверх»

Сергей Жуков презентует в Екатеринбурге фильм «Руки вверх»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Жуков презентует фильм 6 октября
Сергей Жуков презентует фильм 6 октября Фото:

Певец Сергей Жуков признался, что очень волнуется перед премьерой фильма «Руки Вверх!» в Екатеринбурге. Музыкант пояснил, что считает столицу Урала важным местом, где нужно показать картину, ведь с городом его связывает давняя крепкая дружба, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции.

«Фильм — это одно из самых серьезных событий в моей жизни. Можно говорить о „Лужниках“, о рекордах, которые мы делали. Там рекорды музыкальные, понятно, там мы в своей тарелке. Здесь мы сделали невозможное, и поэтому я, кроме того, что очень боюсь, я еще самый счастливый человек сейчас», — сказал Жуков.

По мнению солиста группы «Руки Вверх!», Екатеринбург — один из самых смотрящих городов, поэтому не было сомнения, везти ли картину на презентацию. Итоговый вариант Жуков еще не видел, поэтому с нетерпением будет ждать отзывов зрителей.

В фильме «Руки ВВерх!» рассказывается история жизни Сергея Жукова, начиная с его детства в Димитровграде и до наших дней. В разные периоды жизни главного героя сыграли разные актеры: Энджел Жуков — солиста группы в детстве, Влад Прохоров — в молодости, а в настоящем времени — сам Сергей Жуков. Презентация фильма пройдет сегодня, 6 октября, в «Синема Парк Алатырь» в 18:40.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Сергей Жуков признался, что очень волнуется перед премьерой фильма «Руки Вверх!» в Екатеринбурге. Музыкант пояснил, что считает столицу Урала важным местом, где нужно показать картину, ведь с городом его связывает давняя крепкая дружба, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции. «Фильм — это одно из самых серьезных событий в моей жизни. Можно говорить о „Лужниках“, о рекордах, которые мы делали. Там рекорды музыкальные, понятно, там мы в своей тарелке. Здесь мы сделали невозможное, и поэтому я, кроме того, что очень боюсь, я еще самый счастливый человек сейчас», — сказал Жуков. По мнению солиста группы «Руки Вверх!», Екатеринбург — один из самых смотрящих городов, поэтому не было сомнения, везти ли картину на презентацию. Итоговый вариант Жуков еще не видел, поэтому с нетерпением будет ждать отзывов зрителей. В фильме «Руки ВВерх!» рассказывается история жизни Сергея Жукова, начиная с его детства в Димитровграде и до наших дней. В разные периоды жизни главного героя сыграли разные актеры: Энджел Жуков — солиста группы в детстве, Влад Прохоров — в молодости, а в настоящем времени — сам Сергей Жуков. Презентация фильма пройдет сегодня, 6 октября, в «Синема Парк Алатырь» в 18:40.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...