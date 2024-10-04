04 октября 2024

Стали известны подробности следующего визита Жоги в другой регион

Артем Жога планирует визит в ДНР после назначения полпредом в УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание в рамках форума Techno Build с участием Артема Жоги. Екатеринбург, жога артем
Артем Жога пообещал вернуться в ДНР в марте и мае, чтобы посетить могилу сына Фото:

Новоиспеченный полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога анонсировал свои планы на возвращение в Донецкую Народную Республику (ДНР) для встреч с Народным советом и местными жителями. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Нужно заехать в Народный совет, поблагодарить аппарат Народного совета и с жителями попрощаться, и объяснить им, что я не уехал на другую планету, я здесь, в нашей стране и, я сердцем и душой в Донбассе», — заявил Жога. Он также пообещал вернуться в ДНР в марте и мае, чтобы посетить могилу сына.

О назначении Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным, и, хотя изначально ожидалось его прибытие в Екатеринбург утром 3 октября, планы изменились из-за его занятости в Москве до позднего вечера. Встречу перенесли на четвертое. Более подробная информация о новом полпреде УрФО — в материале URA.RU.

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Новоиспеченный полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога анонсировал свои планы на возвращение в Донецкую Народную Республику (ДНР) для встреч с Народным советом и местными жителями. Об этом он рассказал в эфире Первого канала. «Нужно заехать в Народный совет, поблагодарить аппарат Народного совета и с жителями попрощаться, и объяснить им, что я не уехал на другую планету, я здесь, в нашей стране и, я сердцем и душой в Донбассе», — заявил Жога. Он также пообещал вернуться в ДНР в марте и мае, чтобы посетить могилу сына. О назначении Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным, и, хотя изначально ожидалось его прибытие в Екатеринбург утром 3 октября, планы изменились из-за его занятости в Москве до позднего вечера. Встречу перенесли на четвертое. Более подробная информация о новом полпреде УрФО — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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