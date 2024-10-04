04 октября 2024

Памятник хранителю Кунгурской пещеры изготовят в Екатеринбурге. Видео

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Уникальная пещера привлекает туристов со всей страны
Уникальная пещера привлекает туристов со всей страны Фото:

Памятник первому хранителю и экскурсоводу Кунгурской пещеры (Пермский край) отольют в бронзе в Екатеринбурге. Об этом сообщили представители туристического комплекса «Кунгурская ледяная пещера».

«Мастер гостеприимства XX века, первый хранитель и экскурсовод Кунгурской ледяной пещеры Александр Хлебников скоро будет отлит в бронзе в мастерской в Екатеринбурге. Автор скульптуры — Андрей Белев», — говорится в сообщении на странице комплекса в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что скульптура Хлебникова может появиться у пещеры уже в октябре. Согласно данным из открытых источников, первый хранитель арендовал Кунгурскую пещеру еще в 1914 году. Сам он жил рядом с уникальным природным комплексом и работал экскурсоводом до самой смерти в 1951 году.

Кунгурская ледяная пещера является одной из главных достопримечательностей Пермского края. Экскурсии в настоящее время там проводит компания-оператор ООО «Сталагмит-Экскурс». 

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Памятник первому хранителю и экскурсоводу Кунгурской пещеры (Пермский край) отольют в бронзе в Екатеринбурге. Об этом сообщили представители туристического комплекса «Кунгурская ледяная пещера». «Мастер гостеприимства XX века, первый хранитель и экскурсовод Кунгурской ледяной пещеры Александр Хлебников скоро будет отлит в бронзе в мастерской в Екатеринбурге. Автор скульптуры — Андрей Белев», — говорится в сообщении на странице комплекса в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что скульптура Хлебникова может появиться у пещеры уже в октябре. Согласно данным из открытых источников, первый хранитель арендовал Кунгурскую пещеру еще в 1914 году. Сам он жил рядом с уникальным природным комплексом и работал экскурсоводом до самой смерти в 1951 году. Кунгурская ледяная пещера является одной из главных достопримечательностей Пермского края. Экскурсии в настоящее время там проводит компания-оператор ООО «Сталагмит-Экскурс». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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