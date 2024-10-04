Памятник первому хранителю и экскурсоводу Кунгурской пещеры (Пермский край) отольют в бронзе в Екатеринбурге. Об этом сообщили представители туристического комплекса «Кунгурская ледяная пещера».
«Мастер гостеприимства XX века, первый хранитель и экскурсовод Кунгурской ледяной пещеры Александр Хлебников скоро будет отлит в бронзе в мастерской в Екатеринбурге. Автор скульптуры — Андрей Белев», — говорится в сообщении на странице комплекса в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что скульптура Хлебникова может появиться у пещеры уже в октябре. Согласно данным из открытых источников, первый хранитель арендовал Кунгурскую пещеру еще в 1914 году. Сам он жил рядом с уникальным природным комплексом и работал экскурсоводом до самой смерти в 1951 году.
Кунгурская ледяная пещера является одной из главных достопримечательностей Пермского края. Экскурсии в настоящее время там проводит компания-оператор ООО «Сталагмит-Экскурс».
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