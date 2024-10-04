04 октября 2024

Полпред в УрФО Жога посетил главный храм Екатеринбурга. Видео

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Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, жога артем
Артем Жога был назначен полпредом в ночь на 3 октября Фото:

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил Храм-на-Крови в центре Екатеринбурга. Кадры с Жогой пересылаются по местным telegram-каналам.

О назначении Артема Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным. В регион он прибыл спустя сутки, и уже утром 4 октября познакомился с губернаторами и силовиками. Более подробная информация о новом полпреде УрФО — в материале URA.RU.

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Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил Храм-на-Крови в центре Екатеринбурга. Кадры с Жогой пересылаются по местным telegram-каналам. О назначении Артема Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным. В регион он прибыл спустя сутки, и уже утром 4 октября познакомился с губернаторами и силовиками. Более подробная информация о новом полпреде УрФО — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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