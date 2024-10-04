Артем Жога был назначен полпредом в ночь на 3 октября
Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил Храм-на-Крови в центре Екатеринбурга. Кадры с Жогой пересылаются по местным telegram-каналам.
О назначении Артема Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным. В регион он прибыл спустя сутки, и уже утром 4 октября познакомился с губернаторами и силовиками. Более подробная информация о новом полпреде УрФО — в материале URA.RU.
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