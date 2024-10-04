Политика Власть Полпред в УрФО Жога посетил главный храм Екатеринбурга. Видео 05 октября 2024 в 15:16 Размер текста - 17 + Артем Жога был назначен полпредом в ночь на 3 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил Храм-на-Крови в центре Екатеринбурга. Кадры с Жогой пересылаются по местным telegram-каналам. О назначении Артема Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным. В регион он прибыл спустя сутки, и уже утром 4 октября познакомился с губернаторами и силовиками. Более подробная информация о новом полпреде УрФО — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил Храм-на-Крови в центре Екатеринбурга. Кадры с Жогой пересылаются по местным telegram-каналам. О назначении Артема Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным. В регион он прибыл спустя сутки, и уже утром 4 октября познакомился с губернаторами и силовиками. Более подробная информация о новом полпреде УрФО — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям