05 октября 2024

Жители Кольцово жалуются на «толкучки» в автобусах из-за нового микрорайона. Фото

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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , автобус, пассажиры автобуса
В Екатеринбурге все еще не хватает автобусов до Новокольцовского (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге жители жилого района Кольцово жалуются на переполненные автобусы из-за того, что теперь маршруты приходится делить с новым микрорайоном Новокольцовский. О «толкучках» в общественном транспорте рассказала читательница URA.RU.

«Смотрите, в пятницу какая толкучка была в автобусе № 66 в 19:05 с Ботаники в Кольцово, там даже стоять негде было, как кильки в бочке. Почему в Кольцово так мало транспорта? Почему в Новокольцовском не делают свой транспорт, а гоняют кольцовские автобусы туда? Почему из-за Новокольцовского мы должны дольше ехать и ездить как кильки в бочке?» — возмущается собеседница.

Ранее студенты Уральского федерального университета (УрФУ), чьи общежития находятся в Новокольцовском, массово жаловались на отсутствие автобусов. Все началось с обсуждения в студенческих чатах с предложениями поднять «шумиху». Позже это перетекло в жалобу мэру города Алексею Орлову. Власти Екатеринбурга вывели на линию четыре новых автобуса 56-го маршрута и пообещали увеличить их до 18 штук с октября 2024 года.

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В Екатеринбурге жители жилого района Кольцово жалуются на переполненные автобусы из-за того, что теперь маршруты приходится делить с новым микрорайоном Новокольцовский. О «толкучках» в общественном транспорте рассказала читательница URA.RU. «Смотрите, в пятницу какая толкучка была в автобусе № 66 в 19:05 с Ботаники в Кольцово, там даже стоять негде было, как кильки в бочке. Почему в Кольцово так мало транспорта? Почему в Новокольцовском не делают свой транспорт, а гоняют кольцовские автобусы туда? Почему из-за Новокольцовского мы должны дольше ехать и ездить как кильки в бочке?» — возмущается собеседница. Ранее студенты Уральского федерального университета (УрФУ), чьи общежития находятся в Новокольцовском, массово жаловались на отсутствие автобусов. Все началось с обсуждения в студенческих чатах с предложениями поднять «шумиху». Позже это перетекло в жалобу мэру города Алексею Орлову. Власти Екатеринбурга вывели на линию четыре новых автобуса 56-го маршрута и пообещали увеличить их до 18 штук с октября 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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