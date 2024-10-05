Жители Кольцово жалуются на «толкучки» в автобусах из-за нового микрорайона. Фото

06 октября 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге все еще не хватает автобусов до Новокольцовского (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге жители жилого района Кольцово жалуются на переполненные автобусы из-за того, что теперь маршруты приходится делить с новым микрорайоном Новокольцовский. О «толкучках» в общественном транспорте рассказала читательница URA.RU. «Смотрите, в пятницу какая толкучка была в автобусе № 66 в 19:05 с Ботаники в Кольцово, там даже стоять негде было, как кильки в бочке. Почему в Кольцово так мало транспорта? Почему в Новокольцовском не делают свой транспорт, а гоняют кольцовские автобусы туда? Почему из-за Новокольцовского мы должны дольше ехать и ездить как кильки в бочке?» — возмущается собеседница. Ранее студенты Уральского федерального университета (УрФУ), чьи общежития находятся в Новокольцовском, массово жаловались на отсутствие автобусов. Все началось с обсуждения в студенческих чатах с предложениями поднять «шумиху». Позже это перетекло в жалобу мэру города Алексею Орлову. Власти Екатеринбурга вывели на линию четыре новых автобуса 56-го маршрута и пообещали увеличить их до 18 штук с октября 2024 года. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге жители жилого района Кольцово жалуются на переполненные автобусы из-за того, что теперь маршруты приходится делить с новым микрорайоном Новокольцовский. О «толкучках» в общественном транспорте рассказала читательница URA.RU. «Смотрите, в пятницу какая толкучка была в автобусе № 66 в 19:05 с Ботаники в Кольцово, там даже стоять негде было, как кильки в бочке. Почему в Кольцово так мало транспорта? Почему в Новокольцовском не делают свой транспорт, а гоняют кольцовские автобусы туда? Почему из-за Новокольцовского мы должны дольше ехать и ездить как кильки в бочке?» — возмущается собеседница. Ранее студенты Уральского федерального университета (УрФУ), чьи общежития находятся в Новокольцовском, массово жаловались на отсутствие автобусов. Все началось с обсуждения в студенческих чатах с предложениями поднять «шумиху». Позже это перетекло в жалобу мэру города Алексею Орлову. Власти Екатеринбурга вывели на линию четыре новых автобуса 56-го маршрута и пообещали увеличить их до 18 штук с октября 2024 года.