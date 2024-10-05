В Екатеринбурге жители жилого района Кольцово жалуются на переполненные автобусы из-за того, что теперь маршруты приходится делить с новым микрорайоном Новокольцовский. О «толкучках» в общественном транспорте рассказала читательница URA.RU.
«Смотрите, в пятницу какая толкучка была в автобусе № 66 в 19:05 с Ботаники в Кольцово, там даже стоять негде было, как кильки в бочке. Почему в Кольцово так мало транспорта? Почему в Новокольцовском не делают свой транспорт, а гоняют кольцовские автобусы туда? Почему из-за Новокольцовского мы должны дольше ехать и ездить как кильки в бочке?» — возмущается собеседница.
Ранее студенты Уральского федерального университета (УрФУ), чьи общежития находятся в Новокольцовском, массово жаловались на отсутствие автобусов. Все началось с обсуждения в студенческих чатах с предложениями поднять «шумиху». Позже это перетекло в жалобу мэру города Алексею Орлову. Власти Екатеринбурга вывели на линию четыре новых автобуса 56-го маршрута и пообещали увеличить их до 18 штук с октября 2024 года.
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