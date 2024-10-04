В Свердловской области с 10 на 11 октября выпадет слой снега в 20 сантиметров. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Прогноз высоты снежного покрова к вечеру пятницы, 11 октября, по версии модели ECMWF (Рединг). Согласно той же модели, начало снегопада ожидается с ночи на четверг, 10 октября», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По этой модели будет от 10 до 20 сантиметров высоты снега, наиболее снежным станет участок на западе около Екатеринбурга.
Ранее URA.RU рассказывало, когда пойдет снег в Свердловской области. По прогнозам Уральского гидрометцентра он пойдет после 10 октября. Прогноз на первый снежный 11 числа: +4-5 градусов днем и минусовая температура ночью с осадками, возможно, мокрым снегом.
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