04 октября 2024

Свердловскую область накроет большой слой снега. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Майский снег. Екатеринбург , снег, непогода, снегопад, электросамокат
Снег накроет регион с 10 на 11 октября Фото:

В Свердловской области с 10 на 11 октября выпадет слой снега в 20 сантиметров. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Прогноз высоты снежного покрова к вечеру пятницы, 11 октября, по версии модели ECMWF (Рединг). Согласно той же модели, начало снегопада ожидается с ночи на четверг, 10 октября», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По этой модели будет от 10 до 20 сантиметров высоты снега, наиболее снежным станет участок на западе около Екатеринбурга.

Ранее URA.RU рассказывало, когда пойдет снег в Свердловской области. По прогнозам Уральского гидрометцентра он пойдет после 10 октября. Прогноз на первый снежный 11 числа: +4-5 градусов днем и минусовая температура ночью с осадками, возможно, мокрым снегом.

Модель высоты снежного покрова в Свердловской области
Модель высоты снежного покрова в Свердловской области
Фото:

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В Свердловской области с 10 на 11 октября выпадет слой снега в 20 сантиметров. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Прогноз высоты снежного покрова к вечеру пятницы, 11 октября, по версии модели ECMWF (Рединг). Согласно той же модели, начало снегопада ожидается с ночи на четверг, 10 октября», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По этой модели будет от 10 до 20 сантиметров высоты снега, наиболее снежным станет участок на западе около Екатеринбурга. Ранее URA.RU рассказывало, когда пойдет снег в Свердловской области. По прогнозам Уральского гидрометцентра он пойдет после 10 октября. Прогноз на первый снежный 11 числа: +4-5 градусов днем и минусовая температура ночью с осадками, возможно, мокрым снегом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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